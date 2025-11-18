Сегодня 18 ноября 2025
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду

Завтра, 19 ноября, за час до полуночи по московскому времени NASA прервёт многомесячное молчание и впервые расскажет всю правду о межзвёздной комете 3I/ATLAS. Агентство обещает поделиться неизвестными ранее снимками пришельца из иной звёздной системы, которого некоторые учёные даже подозревают в искусственном происхождении.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года системой роботизированных обсерваторий ATLAS, стала лишь третьим подтверждённым межзвёздным объектом, влетевшим в Солнечную систему из межзвёздного пространства (после астероида «Оумуамуа» и кометы Борисова). Это ледяной объект с гиперболической траекторией, не представляющий угрозы Земле: минимальное расстояние до нашей планеты составит около 270 млн км, на которое комета подойдёт 19 декабря 2025 года.

В начале октября комета пролетела вблизи Марса (на расстоянии около 30 млн км), что позволило марсианским орбитальным аппаратам NASA провести уникальные наблюдения объекта. Эта и другая информация по комете составит главный инфоповод завтрашнего мероприятия агентства, за которым можно будет следить на официальном канале NASA.

Также за кометой наблюдали космические телескопы «Хаббл» и «Уэбб». Их снимки также нигде не публиковались. Но наиболее ценными могут оказаться изображения с марсианских аппаратов, которые видели комету во время перигелия — наиболее близкого прохождения рядом с Солнцем. В этот момент звезда закрывала объект для наблюдения с Земли, а ведь именно в эти дни кометы претерпевают наиболее сильные трансформации — свет Солнца испаряет их поверхность и можно узнать химический состав объекта.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Комета 3I/ATLAS стала настоящим крепким орешком для учёных. В её поведении достаточно аномалий, чтобы исследователи проявили к объекту самый пристальный интерес. Если бы не шатдаун в США, в завтрашнем событии не было бы интриги. Федеральные агентства возвращаются к активной работе и спешат наверстать упущенное.

Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Глава Battlestate Games извинился перед игроками Escape from Tarkov за проблемы на запуске — разработчики «готовы и дальше бороться» 24 мин.
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena 28 мин.
Microsoft рассказала, как Windows 11 превратится в заполненную ИИ-агентами ОС 39 мин.
ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий 2 ч.
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ 2 ч.
Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation 3 ч.
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции 13 ч.
Ролевой экшен Where Winds Meet в антураже фэнтезийного Китая привлёк свыше 2 млн игроков за первые сутки 15 ч.
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno 16 ч.
Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7 16 ч.
Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн 29 мин.
Начался монтаж крупнейшего в США академического суперкомпьютера Horizon с ИИ-быстродействием до 80 Эфлопс 2 ч.
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR 2 ч.
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм 2 ч.
Apple потеряла ещё одного ключевого сотрудника — дизайнер iPhone Air ушёл в ИИ-стартап 2 ч.
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей 4 ч.
Производство смартфонов и ноутбуков в 2026 году рухнет из-за взлетевших цен на память DRAM и NAND 4 ч.
Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia 5 ч.
Дефицит компьютерной памяти съест прибыль производителей ПК 8 ч.
Европа присоединилась к экзафлопсному клубу с суперкомпьютером JUPITER 11 ч.