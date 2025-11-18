Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду

Завтра, 19 ноября, за час до полуночи по московскому времени NASA прервёт многомесячное молчание и впервые расскажет всю правду о межзвёздной комете 3I/ATLAS. Агентство обещает поделиться неизвестными ранее снимками пришельца из иной звёздной системы, которого некоторые учёные даже подозревают в искусственном происхождении.

Комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года системой роботизированных обсерваторий ATLAS, стала лишь третьим подтверждённым межзвёздным объектом, влетевшим в Солнечную систему из межзвёздного пространства (после астероида «Оумуамуа» и кометы Борисова). Это ледяной объект с гиперболической траекторией, не представляющий угрозы Земле: минимальное расстояние до нашей планеты составит около 270 млн км, на которое комета подойдёт 19 декабря 2025 года.

В начале октября комета пролетела вблизи Марса (на расстоянии около 30 млн км), что позволило марсианским орбитальным аппаратам NASA провести уникальные наблюдения объекта. Эта и другая информация по комете составит главный инфоповод завтрашнего мероприятия агентства, за которым можно будет следить на официальном канале NASA.

Также за кометой наблюдали космические телескопы «Хаббл» и «Уэбб». Их снимки также нигде не публиковались. Но наиболее ценными могут оказаться изображения с марсианских аппаратов, которые видели комету во время перигелия — наиболее близкого прохождения рядом с Солнцем. В этот момент звезда закрывала объект для наблюдения с Земли, а ведь именно в эти дни кометы претерпевают наиболее сильные трансформации — свет Солнца испаряет их поверхность и можно узнать химический состав объекта.

Комета 3I/ATLAS стала настоящим крепким орешком для учёных. В её поведении достаточно аномалий, чтобы исследователи проявили к объекту самый пристальный интерес. Если бы не шатдаун в США, в завтрашнем событии не было бы интриги. Федеральные агентства возвращаются к активной работе и спешат наверстать упущенное.