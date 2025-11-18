Сегодня 18 ноября 2025
Новости Software
Интернет внезапно засбоил по всему миру — в этом замешана Cloudflare

Около 14:50 по московскому времени 18 ноября интернет-пользователи со всех уголков мира начали жаловаться на проблемы с доступом к самым разных сайтам и сервисам. Проблема связана со сбоем у Cloudflare — одного из крупнейших поставщиков услуг доставки контента (CDN), серверов DNS и других услуг, связанных с работой сайтов и интернет-служб.

Причины проблем не уточняются, но компания уже занимается расследованием инцидента.

Известно лишь, что у пользователей в России, Европе и Америке не открываются многие сайты, включая X и Spotify, многие пользователи, включая сотрудников 3DNews, столкнулись с недоступностью ChatGPT. В последнем случае лишь отображается сообщение: «Чтобы продолжить, разблокируйте challenges.cloudflare.com».

Иронично, что самый популярный в мире сайт для отслеживания сбоев — Downdetector.com — тоже не открывается из-за проблем у Cloudflare. Здесь отображается такое же сообщение, как у ChatGPT.

К моменту публикации данного материала часть сервисов, в частности, ChatGPT, снова начала подавать признаки жизни. Но о причинах инцидента всё ещё ничего не известно.

Будет дополнено...

