InWin выпустила корпус Dlite с премиальным дизайном и четвёркой ARGB-вентиляторов в комплекте

Компания InWin представила премиальный компьютерный корпус Dlite. Новинка выполнена в формате Mid-Tower и поддерживает установку материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Фронтальная панель корпуса имеет перфорацию для свободного доступа свежего воздуха.

Размеры корпуса составляют 441 × 245 × 528 мм, вес равен 9,25 кг. Он имеет 8 слотов расширения. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 380 мм, кулеров высотой до 165 мм и блоков питания длиной до 200 мм.

Производитель предусмотрел наличие четырёх предустановленных 120-мм вентиляторов XM120, разработанных специально под этот корпус. Всего же InWin Dlite поддерживает установку до 10 вентиляторов. Входящий в комплект поставки контроллер вентиляторов поддерживает до четырёх комплектов управления ШИМ и ARGB. Также корпус поддерживает установку радиаторов СЖО размером до 360 мм сверху и спереди.

В состав Dlite также входят два пылевых фильтра с магнитным креплением, что упрощает обслуживание. Внутри корпуса предусмотрено наличие двух посадочных мест для 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых накопителей.

Фронтальная панель разъёмов InWin Dlite представлена одним USB 3.2 Gen2x2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen1 и комбинированным аудиовыходом. Корпус доступен в цветах Mocha Bronze и Lilac Silver.

InWin Dlite предлагается в Европе по цене €129. Новинку можно заказать через фирменный онлайн-магазин компании. В США корпус с некоторыми незначительными изменениями появится в продаже в первом квартале 2026 года.