Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры InWin выпустила корпус Dlite с премиальн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

InWin выпустила корпус Dlite с премиальным дизайном и четвёркой ARGB-вентиляторов в комплекте

Компания InWin представила премиальный компьютерный корпус Dlite. Новинка выполнена в формате Mid-Tower и поддерживает установку материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Фронтальная панель корпуса имеет перфорацию для свободного доступа свежего воздуха.

Источник изображений: InWin

Источник изображений: InWin

Размеры корпуса составляют 441 × 245 × 528 мм, вес равен 9,25 кг. Он имеет 8 слотов расширения. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 380 мм, кулеров высотой до 165 мм и блоков питания длиной до 200 мм.

Производитель предусмотрел наличие четырёх предустановленных 120-мм вентиляторов XM120, разработанных специально под этот корпус. Всего же InWin Dlite поддерживает установку до 10 вентиляторов. Входящий в комплект поставки контроллер вентиляторов поддерживает до четырёх комплектов управления ШИМ и ARGB. Также корпус поддерживает установку радиаторов СЖО размером до 360 мм сверху и спереди.

В состав Dlite также входят два пылевых фильтра с магнитным креплением, что упрощает обслуживание. Внутри корпуса предусмотрено наличие двух посадочных мест для 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых накопителей.

Фронтальная панель разъёмов InWin Dlite представлена одним USB 3.2 Gen2x2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen1 и комбинированным аудиовыходом. Корпус доступен в цветах Mocha Bronze и Lilac Silver.

InWin Dlite предлагается в Европе по цене €129. Новинку можно заказать через фирменный онлайн-магазин компании. В США корпус с некоторыми незначительными изменениями появится в продаже в первом квартале 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
InWin готовит к выпуску «прицепной» блок питания исключительно для видеокарт
InWin представила метровый футуристический корпус ChronoMancy в форме кубка и другие новинки
InWin представила вместительный компьютерный корпус PRISM весом 10 кг с четырьмя вентиляторами
SilverStone показала корпус FLP03 в стиле бежевых ПК 1980-х для Micro-ATX-сборок
Cooler Master выпустила компактный модульный корпус MasterFrame 400 Mesh с перфорированным фронтом
Видеообзор игровой зоны, собранной полностью из продуктов MSI
Теги: inwin, компьютерный корпус
inwin, компьютерный корпус
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Китай отправит запасной корабль для возвращения застрявших на станции «Тяньгун» тайконавтов
Бум ИИ оказался самой безрадостной технической революцией — он делает людей богаче, но не счастливее
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 14 мин.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 17 мин.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 2 ч.
Roblox скоро начнёт разделять пользователей по возрасту — грядёт обязательная верификация 2 ч.
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft 2 ч.
ИИ сохранит ценность, даже если пузырь лопнет — но достанется всем, считает глава Google 5 ч.
Не для гуманитариев: Nvidia представила открытые ИИ-модели для цифровизации физики, механики, электроники и метеорологии 5 ч.
Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты 6 ч.
Создатели ролевого боевика в мире славянского технофэнтези «Киберслав: Затмение» показали первый геймплей и готовятся к «Игромиру» 6 ч.
Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее 6 ч.
Apple N1 сравнили с сетевыми чипами Android-флагманов: чуть медленнее, но намного стабильнее 2 мин.
InWin выпустила корпус Dlite с премиальным дизайном и четвёркой ARGB-вентиляторов в комплекте 13 мин.
Oracle подешевела на $374 млрд после заключения сделки с OpenAI на $300 млрд 18 мин.
Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер рассказал, как его инициалы появились на каждом процессоре i386 34 мин.
d-Matrix привлекла ещё $275 млн и объявила о разработке первого ИИ-ускорителя с 3D-памятью Raptor 2 ч.
Google проложит интернет-кабель Dhivaru и создаст два телеком-хаба на островах в Индийском океане 2 ч.
Samsung и Hyundai инвестируют $400 млрд в ИИ-проекты в Южной Корее 3 ч.
Учёные в 45 раз ускорили извлечение воды из воздуха 4 ч.
Xiaomi стала прибыльной в электромобилях всего за два года — быстрее всех в Китае 5 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 322 МГц: рекорд разгона памяти обновлён четвёртый раз за месяц 5 ч.