В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей

Компания «Дарк Проджект» совместно с Tornado Max Energy представили игровую клавиатуру со встроенным OLED-дисплеем, который «оживает» при взаимодействии с пользователем. Клавиатура собрана в титановом корпусе. Устройство выпущено в единственном экземпляре и оценивается в 500 000 рублей.

Источник изображений: Дарк Проджект

«Живой элемент» внутри OLED-экрана с анимированными глазами реагирует на действия игрока и текстовые команды. Глаза оживают при стрейфах (чередование нажатий a-d-a-d-a-d), ускорении (обычно клавиша Shift в играх) и переходе в скрытный режим (обычно команда назначена на Ctrl). Также клавиатура понимает различные текстовые команды — от «GG» до «WTF». Разработчики отмечают: не все триггеры раскрыты — некоторые секреты нужно открывать прямо в игре.

«Дарк Проджект» представила целую серию подобных клавиатур. Базовая модель выполнена в алюминиевом корпусе с плавными изгибами, изготовленными на высокоточном станке с ЧПУ. Компания заявляет, что каждый экземпляр прошёл многоэтапную ручную шлифовку и многослойную покраску по автомобильным стандартам. Благодаря этому устройство надолго сохранит безупречный внешний вид.

Клавиатура также оснащена линейными механическими переключателями «Дарк Проджект» G3MS Aquamarine с ресурсом 80 млн нажатий, поддержкой «горячей» замены, двухслойной шумоизоляцией и долговечными PBT-кейкапами.

Отмечается, что титановую версию клавиатуры, созданную в единственном экземпляре, а также алюминиевые версии разыграют в социальных сетях компаний.

