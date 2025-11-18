Сегодня 18 ноября 2025
Американский стартап стал ближе к запуску «бюджетных» термоядерных реакторов, заинтересовавших даже Билла Гейтса

На тематической конференции в Калифорнии стартап Zap Energy из Сиэтла представил данные о последнем эксперименте на своей термоядерной установке Fuze-3. В процессе запуска в камере реактора было достигнуто рекордно высокое давление облака плазмы для данного типа термоядерных реакций (Z-Pinch). До этого рекордные показатели достигались на единственной в своём роде установке Z Machine в Сандийских национальных лабораториях США, где было не до коммерции.

Источник изображения: Zap Energy

Источник изображения: Zap Energy

По масштабу строительства проекта ИТЭР (токамак) или лазерному комплексу NIF в США размером со стадион нетрудно понять, что термоядерные реакторы — это очень и очень дорогое мероприятие. Подход Z-Pinch заключается в электромагнитном обжатии мишени-топлива, что позволяет обойтись без сверхпроводящих магнитов или множества мощнейших лазеров. Мощный источник пропускает ток через плазму, представляющую собой заряжённые частицы, и возбуждает в ней электромагнитное поле. Поле вызывает резкий рост температуры плазмы и давления, что заставляет частицы плазмы преодолевать кулоновское сопротивление и сливаться, синтезируя более тяжёлые ядра с выделением свободной энергии.

Согласно утверждению Zap Energy, на установке Fuze-3 удалось достичь рекордных для технологии параметров плазмы: давление превысило 1,6 ГПа (16 000 атмосфер), а температура — 11,7 млн °C. Эти показатели стали абсолютным рекордом для подхода Z-пинч со стабилизацией сдвига потока (sheared-flow stabilized Z-pinch), при этом были значительно превышены результаты работы предыдущей установки Fuze-2.

Как поясняют разработчики, достижение стало возможным благодаря переходу на трёхэлектродную схему и использованию двух независимых источников питания, что позволило лучше стабилизировать плазму и повысить вклад тока в формирование заданных условий в рабочей камере. Традиционно ток через плазму в установках типа Z-Pinch пропускают через два электрода. В Zap Energy создали рабочую камеру с тремя электродами, чем улучшили контроль над плазмой и сделали шаг вперёд в развитии этой технологии. Но почивать на лаврах рано — для получения термоядерной реакции с положительным выходом энергии давление плазмы в камере нужно поднять минимум в десять раз, что, очевидно, дело совсем не завтрашнего дня.

Тем не менее молодая компания смогла заинтересовать инвесторов, включая один из фондов Билла Гейтса (Bill Gates). Это не так уж удивительно, если вспомнить, что Zap Energy создана выходцами из Университета Вашингтона (University of Washington) и Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory).

Источник:

