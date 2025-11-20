Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью

Компания Poco предложила вниманию пользователей смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro, отличающиеся привлекательным дизайном и производительными чипами.

Смартфон Poco F7 базируется на высокопроизводительном восьмиядерном процессоре Snapdragon 8s Gen 4, выполненном по 4-нм техпроцессу, в сочетании с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и флеш-накопителем формата UFS 4.1 ёмкостью до 512 Гбайт. Для эффективного отвода тепла от компонентов предусмотрена система охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop с усовершенствованной испарительной камерой площадью 6000 мм², самой крупной в серии смартфонов Poco F.

6,83-дюймовый AMOLED-дисплей Ultra-bright Display с разрешением 2772 × 1280 пикселей и частотой обновления до 120 Гц поддерживает яркость 700 кд/м², в режиме HBM — 1700 кд/м² с пиковым значением 3200 кд/м². Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3 с отображением 68 млрд оттенков цвета, а также технологии Dolby Vision и HDR 10+. Также сообщается о ШИМ-регулировке яркости с частотой 3840 Гц и поддержке технологии Sunlight Display 4.0 от Poco, которая повышает контрастность в реальном времени для ярких и точных визуальных эффектов. В свою очередь, технология Wet Touch Display 2.0 обеспечивает возможность управления устройством с помощью касаний экрана влажными пальцами или в масле и мыльной пене.

Дисплей сертифицирован согласно стандартам TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что свидетельствуют о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, и обеспечивает комфортный просмотр контента в течение длительного времени без повышенной нагрузки на глаза. Кроме того, есть режим чтения. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Смартфон оснащён основной 50-мегапиксельнаой камерой с сенсором Sony IMX882 (оптический формат — 1/1,95 дюйма) с диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией изображения, дополненной сверхширокоугольным 8-мегапиксельным сенсором OmniVision OV08F. Камера поддерживает запись 4K-видео (30/60 fps). Съёмку селфи обеспечит фронтальная 20-мегапиксельная камера с сенсором OV20B размером 1/4 дюйма с диафрагмой f/2,2.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с быстрой зарядкой HyperCharge мощностью 90 Вт и функцией обратной зарядки мощностью 22,5 Вт. Спецификации Poco F7 также включают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless. По защите от влаги и пыли Poco F7 соответствует стандарту IP68. Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS 2.

В свою очередь, в Poco X7 Pro за высокопроизводительную работу несёт ответственность 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra с графическим ускорителем Mali-G720, обеспечивающий в сочетании с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X запуск ресурсоёмких приложений и игр. Ёмкость флеш-накопителя формата UFS 4.0 составляет до 512 Гбайт. Отвод тепла обеспечивает система охлаждения с поддержкой LiquidCool Technology 4.0 и испарительной камерой Poco 3D IceLoop с площадью поверхности 5000 мм².

CrystalRes AMOLED-дисплей смартфона с диагональю 6,67 дюйма поддерживает разрешение 1.5K (2712 × 1220 пикселей) и частоту обновления до 120 Гц с яркостью 700 кд/м², пиковое значение которой составляет 3200 кд/м². Дисплей поддерживает 12-битную глубину цвета с отображением 68 млрд оттенков цвета, а также технологии Dolby Vision и HDR+, режим чтения и ШИМ-регулировку яркости с частотой 1920 Гц. Также поддерживается цветовая гамма DCI-P3. Дисплей получил сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что гарантирует низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и бликов.

Также в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Для защиты дисплея от царапин используется покрытие Corning Gorilla Glass 7i.

В верхней части дисплея размещена 20-мегапиксельная камера с сенсором OmniVision OV20B размером 1/4 дюйма с диафрагмой f/2,2. На задней панели находится основная 50-мегапиксельная камера с OIS и диафрагмой f/1,5, дополненная 8-мегапиксельным широкоугольным сенсором (f/2,2). Смартфон поддерживает запись видео 4K со скоростью 24/30/60 кадров/с.

Автономность Poco X7 Pro обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 90 Вт. По данным компании, после тысячи циклов батарея сохраняет 90 % ресурса. По защите от пыли и влаги смартфон соответствует стандарту IP68. Для управления устройством используется Xiaomi HyperOS 2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Poco предлагает свои новейшие смартфоны Poco X7 Pro, Poco M7 Pro 5G и Poco M7
Представлен POCO C85 — смартфон стоимостью меньше $100 со 120-Гц экраном и 8 Гбайт ОЗУ
В России стартовали продажи смартфона Poco M7 с батареей на 7000 мА·ч по цене от 13,5 тыс. рублей
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm
Huawei похвасталась высокой надёжностью складного смартфона Mate X7 и заодно раскрыла его дизайн
Что такое Google Mobile Services и зачем они нужны на смартфонах HONOR
Теги: poco, смартфон
poco, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
NASA показало самые детальные изображения межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Представлен «самый мощный серийный Porsche всех времён» — 1139-сильный Cayenne Electric
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем 2 ч.
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц 3 ч.
Adobe стала владельцем основанного россиянами разработчика ПО Semrush — сумма сделки составила $1,9 млрд 5 ч.
Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025 5 ч.
Скандал в NetApp: бывший техдиректор продал разработки конкуренту и скрылся в Исландии 12 ч.
«Столько циников!»: глава ИИ Microsoft раскритиковал недовольных нашествием ИИ-агентов в Windows 12 ч.
EA объявила о победе над Call of Duty — компания назвала Battlefield 6 «самым продаваемым шутером» 2025 года 14 ч.
В ранний доступ Steam ворвался ролевой роглайк Moonlighter 2: The Endless Vault про двойную жизнь торговца и искателя приключений 15 ч.
Выросшие в интернете зумеры использует пароли слабее, чем их дедушки и бабушки 17 ч.
Первое крупное обновление принесёт в Ghost of Yotei режим «Новая игра +» и не только — геймплейный трейлер и дата выхода 18 ч.
Nvidia признала, что сделка с OpenAI на $100 млрд ещё может сорваться 18 мин.
Nvidia распродала все ИИ-ускорители, но на подходе ещё больше Blackwell 19 мин.
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью 32 мин.
Игровые видеокарты теперь приносят всего 7,5 % выручки Nvidia — ИИ-чипы разогнали доходы до $57 млрд 2 ч.
EDF и OpCore переделают закрытую французскую ТЭС в крупный ИИ ЦОД стоимостью €4 млрд 2 ч.
Представлены спецификации CXL 4.0: PCIe 7.0, агрегация портов и поддержка четырёх ретаймеров 3 ч.
Правительство Нидерландов отказалось от управления местным предприятием китайской Nexperia 5 ч.
Это другое: глава Nvidia отверг опасения по поводу формирования ИИ-пузыря 7 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Vivobook S14 (M3407HA): разрыв шаблонов рынка 11 ч.
AMD и Nvidia готовятся урезать или даже полностью остановить выпуск дешёвых видеокарт из-за глобального дефицита памяти 11 ч.