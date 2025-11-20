Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью

Компания Poco предложила вниманию пользователей смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro, отличающиеся привлекательным дизайном и производительными чипами.

Смартфон Poco F7 базируется на высокопроизводительном восьмиядерном процессоре Snapdragon 8s Gen 4, выполненном по 4-нм техпроцессу, в сочетании с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и флеш-накопителем формата UFS 4.1 ёмкостью до 512 Гбайт. Для эффективного отвода тепла от компонентов предусмотрена система охлаждения 3D Dual-Channel IceLoop с усовершенствованной испарительной камерой площадью 6000 мм², самой крупной в серии смартфонов Poco F.

6,83-дюймовый AMOLED-дисплей Ultra-bright Display с разрешением 2772 × 1280 пикселей и частотой обновления до 120 Гц поддерживает яркость 700 кд/м², в режиме HBM — 1700 кд/м² с пиковым значением 3200 кд/м². Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3 с отображением 68 млрд оттенков цвета, а также технологии Dolby Vision и HDR 10+. Также сообщается о ШИМ-регулировке яркости с частотой 3840 Гц и поддержке технологии Sunlight Display 4.0 от Poco, которая повышает контрастность в реальном времени для ярких и точных визуальных эффектов. В свою очередь, технология Wet Touch Display 2.0 обеспечивает возможность управления устройством с помощью касаний экрана влажными пальцами или в масле и мыльной пене.

Дисплей сертифицирован согласно стандартам TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что свидетельствуют о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, и обеспечивает комфортный просмотр контента в течение длительного времени без повышенной нагрузки на глаза. Кроме того, есть режим чтения. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Смартфон оснащён основной 50-мегапиксельнаой камерой с сенсором Sony IMX882 (оптический формат — 1/1,95 дюйма) с диафрагмой f/1,5 и оптической стабилизацией изображения, дополненной сверхширокоугольным 8-мегапиксельным сенсором OmniVision OV08F. Камера поддерживает запись 4K-видео (30/60 fps). Съёмку селфи обеспечит фронтальная 20-мегапиксельная камера с сенсором OV20B размером 1/4 дюйма с диафрагмой f/2,2.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с быстрой зарядкой HyperCharge мощностью 90 Вт и функцией обратной зарядки мощностью 22,5 Вт. Спецификации Poco F7 также включают стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless. По защите от влаги и пыли Poco F7 соответствует стандарту IP68. Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS 2.

В свою очередь, в Poco X7 Pro за высокопроизводительную работу несёт ответственность 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra с графическим ускорителем Mali-G720, обеспечивающий в сочетании с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X запуск ресурсоёмких приложений и игр. Ёмкость флеш-накопителя формата UFS 4.0 составляет до 512 Гбайт. Отвод тепла обеспечивает система охлаждения с поддержкой LiquidCool Technology 4.0 и испарительной камерой Poco 3D IceLoop с площадью поверхности 5000 мм².

CrystalRes AMOLED-дисплей смартфона с диагональю 6,67 дюйма поддерживает разрешение 1.5K (2712 × 1220 пикселей) и частоту обновления до 120 Гц с яркостью 700 кд/м², пиковое значение которой составляет 3200 кд/м². Дисплей поддерживает 12-битную глубину цвета с отображением 68 млрд оттенков цвета, а также технологии Dolby Vision и HDR+, режим чтения и ШИМ-регулировку яркости с частотой 1920 Гц. Также поддерживается цветовая гамма DCI-P3. Дисплей получил сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, что гарантирует низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и бликов.

Также в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Для защиты дисплея от царапин используется покрытие Corning Gorilla Glass 7i.

В верхней части дисплея размещена 20-мегапиксельная камера с сенсором OmniVision OV20B размером 1/4 дюйма с диафрагмой f/2,2. На задней панели находится основная 50-мегапиксельная камера с OIS и диафрагмой f/1,5, дополненная 8-мегапиксельным широкоугольным сенсором (f/2,2). Смартфон поддерживает запись видео 4K со скоростью 24/30/60 кадров/с.

Автономность Poco X7 Pro обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 90 Вт. По данным компании, после тысячи циклов батарея сохраняет 90 % ресурса. По защите от пыли и влаги смартфон соответствует стандарту IP68. Для управления устройством используется Xiaomi HyperOS 2.