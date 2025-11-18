Asus выпустила компактную плату Pro WS B850M-ACE SE для рабочих станций на Ryzen 9000 и Epyc 4005

Компания Asus выпустила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE для домашних рабочих станций формата Micro-ATX. Новинка доступна в Китае по цене 4499 юаней (около $359). Плата предназначена для «продвинутых ПК с ИИ», поддерживает потребительские процессоры AMD Ryzen 9000, 8000 и 7000, а также специализированные чипы AMD Epyc 4005 в формате AM5.

Модель Asus Pro WS B850M-ACE SE продолжает привычный дизайн серии плат Pro WS. Процессорный разъём на плате расположен горизонтально, а не вертикально. Четыре разъёма для памяти DDR5 UDIMM расположены над ним. Плата оснащена 11-фазной подсистемой питания VRM со схемой фаз 8+2+1. Новинка построена на 8-слойном текстолите, оснащена силовыми коннекторами ProCool II, а также дросселями и конденсаторами из алюминиевого сплава с учётом повышенных силовых нагрузок в составе рабочих станций.

Контроллер управления AST2600 от Aspeed обеспечивает удаленное управление IPMI серверного уровня в сочетании с Asus Control Center Express для внутриполосного и внеполосного мониторинга. Выделенный порт 1 Гбит/с подключает контроллер управления сервером, что позволяет отделить трафик управления от основных сетевых соединений.

Слоты расширения платы включают один PCIe 5.0 x16, подключенный к CPU и один PCIe 4.0 x4, работающий от чипсета. Также доступны два слота PCIe 5.0 x4 M.2 2280, один PCIe 5.0 x4 MCIO и один порт U.2, который также может обеспечить работу четырёх накопителей SATA III. Кроме того, плата оснащена 10-Гбит и 2,5-Гбит сетевыми интерфейсами.