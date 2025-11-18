Сегодня 19 ноября 2025
Noctua пообещала «совсем скоро» выпустить чёрный кулер NH-D15 G2 chromax.black

Компания Noctua сообщила, что «совсем скоро» выпустит чёрную версию своего флагманского процессорного кулера — NH-D15 G2 chromax.black. Если производитель сдержит обещание, то полностью чёрная версия системы охлаждения второго поколения от австрийского производителя поступит в продажу более чем через год после оригинального бежево-коричневого NH-D15 G2.

Источник изображений: Noctua

Источник изображений: Noctua

Компания уже показывала NH-D15 G2 chromax.black на выставке Computex 2025 летом этого года вместе с соответствующими вентиляторами NF-A14x25 G2 и подтвердила, что их выпуск запланирован на конец 2025 года. Этот кулер также указан в публичной дорожной карте Noctua с целевым сроком выпуска на четвёртый квартал 2025 года.

Источник изображения: X

Источник изображения: X

Технически версия chromax.black должна полностью соответствовать стандартному NH-D15 G2: двухбашенный радиатор с восемью тепловыми трубками, асимметричным расположением ребер и двумя вентиляторами NF-A14x25r G2 PWM. Noctua уже заявила, что чёрное покрытие, используемое в линейке chromax, не снижает эффективность охлаждения.

Совместимость также должна соответствовать текущим моделям G2. Оригинальная версия поддерживает процессорные разъёмы Intel LGA 1851 и LGA 1700, а также AMD Socket AM5/AM4 благодаря системе крепления SecuFirm2+. Цена чёрной версии кулера пока не объявлена, но, вероятно, она будет близка к цене существующей модели NH-D15 G2 с небольшой надбавкой за чёрный цвет. Noctua пока не подтвердила точную дату старта продаж, поэтому тизер — пока лучшее подтверждение того, что NH-D15 G2 chromax.black почти готов к запуску.

Источник:

Теги: noctua, кулер, системы охлаждения
