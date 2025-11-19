Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Немцы совершили прорыв в создании кванто...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Немцы совершили прорыв в создании квантовых повторителей для «запутанного» интернета

Международная группа учёных из Германии впервые в мире осуществила квантовую телепортацию состояния поляризации фотона между фотонами из разных источников. Это стало прорывом для создания квантового интернета, для чего до сих пор не было надёжной базы в виде повторителей квантового сигнала. Квантовые состояния нельзя перехватить без разрушения, что стало как преимуществом, так и ограничением для этой технологии.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

О разработке сообщили учёные Университета Штутгарта (University of Stuttgart), Университета Саарбрюккена (Saarland University) и Института Лейбница в Дрездене (IFW). Они разработали полупроводниковый источник фотонов с высокой степенью повторяемости характеристик этих квантов ЭМ-излучения: частоты, фазы, поляризации и других. Затем они разнесли квантовые точки на расстояние 10 м и соединили их обычным оптоволокном. Идея заключалась в том, чтобы передать квантовое состояние одного фотона другому — из удалённого источника.

Проблема в том, что квантовые состояния телепортируются только между запутанными частицами, для чего они должны быть полностью идентичны и исходить из одного источника. Считать в условиях условного повторителя на линии квантовое состояние означает разрушить его, что сразу лишает квантовую криптографию смысла как метода безопасной передачи данных. Передача квантового состояния без его разрушения между фотонами источника и повторителя — это и стало бы прорывом, ведь в магистрали оптический сигнал сам по себе затухает уже через несколько десятков километров.

Исследователи из Германии решили проблему оригинальным образом. Они передали квантовое состояние в поляризации фотона на повторитель, который испустил пару запутанных фотонов. Один фотон из пары пропустили через нелинейный оптический канал, чтобы сгладить даже минимальные отличия в характеристиках фотона от источника и от повторителя. Прежде всего речь шла об идеальном совпадении несущей частоты фотонов.

Затем фотон из источника и фотон от повторителя пропустили через схему измерения состояния Белла, где поляризация исходного фотона — искомый квантовый сигнал — передалась на фотон повторителя. Поскольку у последнего был запутанный с ним близнец, эта же квантовая кодировка передалась и ему. Тем самым на повторителе возник фотон с тем же квантовым состоянием (поляризацией в суперпозиции), что и у исходного фотона.

В результате таких действий при передаче квантового состояния коллапса волновой функции не произошло, и квантовые данные можно было передать дальше уже фотоном из второго источника. Квантовые точки пока испускают недостаточно похожие по свойствам фотоны, и передача происходит в 70 % случаев. Учёные обещают улучшить технологию производства полупроводниковых квантовых точек, чтобы добиться максимального приближения к идеалу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения
Да воссияет «Солнце»: представлен передовой квантовый суперкомпьютер Helios с облачным доступом
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами»
Американский стартап стал ближе к запуску «бюджетных» термоядерных реакторов, заинтересовавших даже Билла Гейтса
Теги: квантовое шифрование, квантовые технологии
квантовое шифрование, квантовые технологии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей 14 мин.
Игры на движке Unity скоро появятся в Fortnite — Epic Games и Unity заключили «уникальное партнёрство» 22 мин.
Google назвала лучшие приложения и игры «Play Маркета» за 2025 год 2 ч.
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге 2 ч.
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков 3 ч.
Microsoft исправила проблему с установкой первого платного обновления безопасности для Windows 10 3 ч.
«Мы подвели весь интернет»: технический директор Cloudflare извинился за сбой, уронивший половину интернета 3 ч.
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 4 ч.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 4 ч.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 4 ч.
Xpeng собралась выпустить миллион человекоподобных роботов по цене электромобиля — как Tesla 15 мин.
Немцы совершили прорыв в создании квантовых повторителей для «запутанного» интернета 27 мин.
Самый протяжённый в мире подводный интернет-кабель Meta 2Africa охватил треть населения Земли 31 мин.
В ближайшие месяцы DRAM подорожает ещё на 50 %, а Nvidia придётся оснащать ИИ-ускорители смартфонной памятью 2 ч.
Jeep представила электрический внедорожник Recon со съёмными дверями и задними стёклами за $65 000 2 ч.
«Яндекс» выпустил «Станцию 3» мощностью 50 Вт с окружающей подсветкой и пиксельным дисплеем 2 ч.
DJI начала продажи экшн-камеры Osmo Action 6 с квадратным сенсором по цене от €379 2 ч.
Второй европейский экзафлопсный суперкомпьютер Alice Recoque получит чипы AMD EPYC Venice и ускорители Instinct MI430X 3 ч.
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть 3 ч.
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки 3 ч.