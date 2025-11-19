Австралиец погиб, не сумев вызвать скорую с Samsung Galaxy — на смартфоне не было обновлено ПО

В Австралии произошёл инцидент со смертельным исходом, который ещё раз подтвердил важность выполнения обновлений безопасности и операционной системы смартфонов. Владелец Samsung Galaxy (модель не уточняется), почувствовав себя плохо, не смог сделать экстренный вызов, поскольку на устройстве не были установлены обновления программного обеспечения.

Согласно отчету об инциденте компании Vodafone, клиент дочерней компании-оператора Lebara не смог набрать 000 (номер экстренных служб в Австралии) во время неустановленного медицинского инцидента. Сообщается, что принадлежащий ему смартфон Samsung Galaxy не имел поддержки службы оператора и не получал обновлений безопасности.

В конечном итоге абоненту удалось набрать 000 с другого устройства, но, по данным службы скорой помощи Нового Южного Уэльса, было слишком поздно, и он скончался до прибытия врачей.

Samsung и операторы, как сообщается, знали о наличии проблемы: TPG, Optus и Telstra разослали в конце октября уведомления пользователям о возможном сбое с набором 000. В свою очередь, Samsung ранее опубликовала список устройств без поддержки, с которых нет возможности сделать звонок в экстренные службы при необходимости. Он включает в себя серии смартфонов Galaxy S6 и S7, которые в настоящее время не получают обновления безопасности. В дополнение, южнокорейская компания опубликовала гораздо более обширный список устройств, требующих немедленного обновления, чтобы исключить проблему с набором номера экстренной службы. В частности, этот список включает смартфоны Galaxy S21. Пользователям в Австралии рекомендуется ознакомиться с опубликованным официальным списком Samsung и убедиться, что их устройства получили обновление до последней версии программного обеспечения.

Количество устройств Samsung у пользователей, которые не могут набрать 000 при необходимости, в Австралии составляет около 50 тыс. единиц. Операторы планируют прекратить обслуживание этих аппаратов, если пользователи не выполнят обновление безопасности и ПО.