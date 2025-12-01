Сегодня 01 декабря 2025
В России вышел Eurocase M430ZF — просторный и эффектный корпус для мощных ПК
В России вышел Eurocase M430ZF — просторный и эффектный корпус для мощных ПК

Eurocase представила в России новый корпус формата Mid Tower — M430ZF, ориентированный на требовательных пользователей и энтузиастов кастомных сборок. Модель сразу привлекает внимание своим «аквариумным» дизайном: фронтальная и боковая панели выполнены из закалённого стекла, что позволяет с гордостью демонстрировать топовую начинку, яркую ARGB-подсветку и образцовый порядок в укладке кабелей.

Ключевая особенность новинки — внушительные габариты и продуманная внутренняя компоновка. В корпус без труда помещаются материнские платы вплоть до формата E-ATX, видеокарты длиной до 420 мм и массивные процессорные кулеры высотой до 155 мм. M430ZF совместим со всеми популярными форм-факторами — от Mini-ITX до ATX и E-ATX, предоставляя сборщику полную свободу в выборе комплектующих.

В вопросах охлаждения Eurocase M430ZF также не разочарует. Корпус поставляется с четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами, формирующими мощный воздушный поток для эффективного отвода тепла даже в условиях высокой нагрузки. При необходимости, систему можно масштабировать до 10 вентиляторов одновременно, а для любителей жидкостного охлаждения предусмотрены посадочные места под радиаторы.

Корпус изготовлен из стали и стекла, что обеспечивает не только прочность, но и презентабельный внешний вид. Съёмные панели облегчают доступ ко всем компонентам, а противопылевой фильтр защищает внутренности от загрязнения и помогает поддерживать стабильную работу системы. Встроенная I/O панель располагает двумя портами USB 3.2 Gen 1 для быстрой работы с периферией, а для хранения данных предусмотрены отсеки под два жёстких диска 3,5" и три SSD 2,5".

Eurocase M430ZF уже доступен в продаже у официальных партнёров бренда. Новинка может стать отличной основой для мощной геймерской системы или эффектного рабочего компьютера, предлагая пользователям не только широкие возможности кастомизации, но и высокий уровень комфорта при сборке и эксплуатации.

eurocase, корпус, пк
