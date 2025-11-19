Сегодня 19 ноября 2025
Выросшие в интернете зумеры использует пароли слабее, чем их дедушки и бабушки

В соответствии с давним стереотипом, чем старше человек, тем он менее технически подкован. Но, похоже, это обобщение не всегда верно, особенно когда речь идёт о паролях. Аналитическая компания NordPass опубликовала сегодня список популярных паролей, разделённый по возрастным группам. Объединяет все поколения похожий набор слабых и неудачных паролей, причём самые легко угадываемые пароли используют представители молодого «поколения Z» — зумеры.

Источник изображения: unsplash.com

Казалось бы, логично предположить, что представители «поколения Z», родившиеся в период с 1997 по 2007 год, должны использовать самые надёжные пароли, ведь они выросли в эпоху интернета и про цифровую безопасность знают не понаслышке. Но эта группа, похоже, худшая из всех. «12345» — самый распространённый пароль среди этой группы. Порядковые номера, начинающиеся с 1, встречаются шесть раз в первой десятке, а вечный «password» занимает пятое место. Есть несколько говорящих о возрасте записей, таких как «skibidi» и «assword».

Источник изображений: NordPass

У «миллениалов» (1981–1996) дела обстоят ненамного лучше, но, по крайней мере, самый популярный пароль «123456» здесь содержит дополнительную цифру. Порядковые номера составляют бо́льшую часть этого списка, хотя он также включает в себя немного более сложные для угадывания «Contraseña» и «mustufaj».

В списке «поколения X» (1965–1980) встречается больше имён, но первые места также заняты наборами цифр в возрастающем порядке.

Похожие пароли выбирают и представители самого возрастного поколения бэби-бумеров (1946–1964).

Поколение «молчаливых» (родившихся до 1946 года) также предпочитает использовать имена, а не числа.

NordPass отмечает, что вариации самых распространённых имён и фамилий в каждой стране часто встречаются в списках самых популярных паролей региона, например, kristian123. Тот факт, что «12345» или «123456» были самыми распространёнными среди всех поколений, — печально знакомая картина. А пароль «123456» десятилетиями занимает почётную первую строчку в списках самых популярных паролей всех стран и народов.

Теги: пароли, безопасность, поколение, возраст
