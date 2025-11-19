Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда На Луне открыли свежий метеоритный крате...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На Луне открыли свежий метеоритный кратер — это напомнило о рисках колонизации спутника

Группа учёных, занимающихся обработкой данных с камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) на борту аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящегося на орбите Луны, сообщила об открытии нового небольшого ударного кратера на спутнике. Кратер образовался в период между декабрём 2009 и декабрём 2012 года. Это выбоина на поверхности Луны диаметром 22 метра, которую любовно назвали «веснушкой». Но если такое прилетит астронавтам на лунную базу, будет не до шуток.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Кратер был обнаружен благодаря сравнению снимков поверхности Луны, сделанных в разное время. Он расположен чуть севернее известного кратера Рёмер (Römer) в северо-восточной части видимой стороны Луны. Благодаря светлому оттенку подповерхностного материала, выброшенного из кратера в результате удара, слово «веснушка» стало естественным выбором для неофициального названия. В течение нескольких лет космические лучи вызовут потемнение материала, и он перестанет выделяться на фоне однотонно-серого реголита лунной поверхности.

Это далеко не единственный новый ударный кратер на Луне. Многолетние наблюдения за спутником показали, что метеориты — частые гости. С 2009 года миссия LRO обнаружила свыше 200 свежих ударных кратеров. Это жизненно важная информация для планирования будущих лунных баз. Набор статистики по частоте падения метеоритов в той или иной области Луны позволяет более-менее осмысленно выбирать места под будущие базы.

Очевидно, что первые жилые и служебные модули лунных баз будут находиться на поверхности спутника в виде спускаемых аппаратов. В то же время их будут стараться располагать в расщелинах и пещерах — до тех пор, пока на Луне не появится тяжёлая строительная техника, способная перенести базы глубоко под поверхность, где будет обеспечена надёжная защита от падающих с неба камней.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёный подтвердил, что над Москвой мог пролететь болид
В небе над Москвой нечто оставило огненный след, отчего засуетились даже в NASA
Крышу дома американца пробил метеорит, оказавшийся старше Земли
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой»
Немцы совершили прорыв в создании квантовых повторителей для «запутанного» интернета
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
Теги: луна, метеорит
луна, метеорит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Адвокат разъяснила, что грозит россиянам за покупку и стримы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Геймплей ролевого экшена Fatekeeper от бывших разработчиков Titan Quest 2 порадовал фанатов Dark Messiah of Might and Magic 26 мин.
Выросшие в интернете зумеры использует пароли слабее, чем их дедушки и бабушки 57 мин.
Первое крупное обновление принесёт в Ghost of Yotei режим «Новая игра +» и не только — геймплейный трейлер и дата выхода 2 ч.
В ЕС готовят конец эпохе раздражающих cookie-окон — всё решится на уровне браузера 3 ч.
The Temple of Elemental Evil не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в Steam переиздания культовой RPG от соавторов Fallout 3 ч.
В Центробанке не ждут, что россияне массово перейдут на цифровой рубль 4 ч.
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал 4 ч.
TikTok защитит пользователей от ИИ-контента и вознаградит ответственных 4 ч.
Австралиец погиб, не сумев вызвать скорую с Samsung Galaxy — на смартфоне не было обновлено ПО 7 ч.
Люди начали массово заводить романы с ИИ — доходит до виртуальных браков и детей 7 ч.
Представлен «самый мощный серийный Porsche всех времён» — 1139-сильный Cayenne Electric 12 мин.
На Луне открыли свежий метеоритный кратер — это напомнило о рисках колонизации спутника 49 мин.
По одному GPU на каждого американца: ИИ-облако Lambda привлекло ещё $1,5 млрд инвестиций на амбициозное развитие инфраструктуры 3 ч.
Уровень брака у ангстремного техпроцесса Intel 18A падает на 7 % в месяц — процессоры Panther Lake не за горами 3 ч.
TP-Link подала в суд на Netgear за клевету о связях с Китаем — под угрозой продажи на $1 млрд 4 ч.
Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март 4 ч.
Noctua выпустила чёрный флагманский кулер NH-D15 G2 chromax.black по цене от $160 4 ч.
Кризис в Красном море повлиял на проекты интернет-кабелей Google и Meta 4 ч.
132 «динамических» Arm-ядра и 12 каналов памяти: Microsoft представила процессоры Cobalt 200 для облака Azure 5 ч.
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой» 6 ч.