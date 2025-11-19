На Луне открыли свежий метеоритный кратер — это напомнило о рисках колонизации спутника

Группа учёных, занимающихся обработкой данных с камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) на борту аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящегося на орбите Луны, сообщила об открытии нового небольшого ударного кратера на спутнике. Кратер образовался в период между декабрём 2009 и декабрём 2012 года. Это выбоина на поверхности Луны диаметром 22 метра, которую любовно назвали «веснушкой». Но если такое прилетит астронавтам на лунную базу, будет не до шуток.

Кратер был обнаружен благодаря сравнению снимков поверхности Луны, сделанных в разное время. Он расположен чуть севернее известного кратера Рёмер (Römer) в северо-восточной части видимой стороны Луны. Благодаря светлому оттенку подповерхностного материала, выброшенного из кратера в результате удара, слово «веснушка» стало естественным выбором для неофициального названия. В течение нескольких лет космические лучи вызовут потемнение материала, и он перестанет выделяться на фоне однотонно-серого реголита лунной поверхности.

Это далеко не единственный новый ударный кратер на Луне. Многолетние наблюдения за спутником показали, что метеориты — частые гости. С 2009 года миссия LRO обнаружила свыше 200 свежих ударных кратеров. Это жизненно важная информация для планирования будущих лунных баз. Набор статистики по частоте падения метеоритов в той или иной области Луны позволяет более-менее осмысленно выбирать места под будущие базы.

Очевидно, что первые жилые и служебные модули лунных баз будут находиться на поверхности спутника в виде спускаемых аппаратов. В то же время их будут стараться располагать в расщелинах и пещерах — до тех пор, пока на Луне не появится тяжёлая строительная техника, способная перенести базы глубоко под поверхность, где будет обеспечена надёжная защита от падающих с неба камней.