В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем

Сервис YouTube объявил о начале тестирования «новых способов делиться видео». В рамках этой программы пользователи получат возможность делиться роликами и обсуждать их в мобильном приложении YouTube. Другими словами, разработчики добавляют на платформу личные сообщения.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

На данном этапе возможность делиться видео и сообщениями в мобильном приложении YouTube появится у совершеннолетних пользователей из Ирландии и Польши. В сообщении сказано, что это «самая востребованная функция». Любопытно, что в YouTube в течение нескольких лет была функция обмена сообщениями, но в 2019 году её убрали.

«Мы экспериментируем с новой функцией, которая позволяет вам легко делиться понравившимися видео (длинными роликами, Shorts или трансляциями) и обсуждать их прямо в мобильном приложении YouTube. Этот эксперимент запускается для пользователей старше 18 лет в Ирландии и Польше. Это была одна из самых долгожданных функций, поэтому мы рады начать тестирование и услышать ваше мнение», — говорится в сообщении YouTube.

О возможности проведения тестирования новой функции с привлечением пользователей из других стран, не упоминается. Также непонятно, когда YouTube планирует сделать упомянутое нововведение общедоступным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: youtube, приложение, обмен сообщениями
