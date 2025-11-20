Сегодня 20 ноября 2025
Новости Software
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков

Администрация Telegram рассказала об очередном обновлении мессенджера — в историях теперь можно вести прямые трансляции, зрители которых могут переписываться в чате; появилась возможность отправлять регулярные сообщения; подарки теперь разыгрываются на аукционе; внесены некоторые изменения в дизайн мобильных приложений.

Источник изображений: telegram.org

Источник изображений: telegram.org

Любой пользователь Telegram теперь может запустить прямую трансляцию в своей истории — от личной учётной записи, от имени группы или канала. Подключившиеся к эфиру зрители могут обмениваться комментариями так же, как это делается в видеочатах и групповых звонках.

За «звёзды», внутреннюю валюту Telegram, можно сделать своё сообщение более заметным, а средства пойдут автору трансляции. В правом нижнем углу отображается счётчик, который показывает, сколько звёзд автор уже заработал. Поддерживаются RTMP-ключи, а значит, эфиры можно вести из привычных программ, в том числе OBS и Xsplit; можно сделать сообщения в чате платными и назначить кого-то из зрителей администратором.

Помимо отложенных сообщений теперь можно отправлять регулярные — это пригодится, если нужно автоматизировать задачи на работе или сформировать полезные привычки. Появились аукционы подарков Telegram: когда на платформе запускаются новые подарки, они появляются на аукционах — в течение нескольких раундов можно делать ставки в звёздах.

Сделавшие наибольшие ставки участники награждаются подарками с уникальными номерами. Тот, кто сделал наибольшую ставку в первом раунде, получает подарок с первым номером, второй — со вторым и так далее. Когда все подарки вручены, оставшиеся средства возвращаются прочим участникам; можно участвовать в нескольких раундах аукциона. Подарки, которые распределяются на аукционах, получают специальную пометку; аукционы доступны по ссылке.

Разработчики Telegram внесли некоторые изменения в дизайн приложений. В версии для Apple iOS появилось больше элементов в стиле «жидкого стекла», а у варианта для Android появилось новое окно ввода — его отличает минималистический внешний вид и эффект размытия при прокрутке.

Теги: telegram, мессенджер, обновление
