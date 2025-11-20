Spotify анонсировала функцию SongDNA — она расскажет о сэмплах в треке и каверах на него

Spotify объявила о поглощении британской компании WhoSampled. На основе её разработок стриминг запустит новую функцию SongDNA, которая предоставит расширенную информацию о любой композиции: кто её написал и исполнил, какие сэмплы использованы в аранжировке, и какие каверы на эту композицию выпущены.

«В ходе наших недавних обсуждений со Spotify стало ясно, что мы разделяем твёрдую веру в силу музыкального контекста — и стремление помочь слушателям глубже изучить любимые песни», — говорится в блоге WhoSampled. Подробные условия сделки не раскрываются, но известно, что в Spotify переходят работники WhoSampled и её база данных. Собственная платформа WhoSampled продолжит работать, бренд тоже останется, а сервис улучшится: ускорится модерация, исчезнет реклама, появятся бесплатные загрузки и подписки в мобильных приложениях.

Spotify продемонстрировала возможности работы нового сервиса SongDNA на примере совместной композиции «Kiss me More» певиц Doja Cat и SZA. В базе данных указаны её авторы и исполнители, отмечен сэмпл из композиции «Physical» Оливии Ньютон-Джон (Olivia Newton-John), а также сообщается, что на композицию исполнены несколько каверов, самым заметным из которых стала японская версия исполнителя Rainych.

Платформа Spotify также готовит функцию «Об этой песне» — пользователь увидит карусель карточек с информацией о текущей композиции. Он узнает об источнике вдохновения песни, историю создания трека и его культурном влиянии — всё со ссылками на источники. В базе лондонской WhoSampled значатся более 1,2 млн песен и 622 тыс. сэмплов, включая каверы, ремиксы и исполнителей. У компании есть собственное мобильное приложение для распознавания музыки и использованных сэмплов, напоминающее Shazam. Ранее две компании заключили соглашение, открывшее пользователям WhoSampled доступ к своим плейлистам и трекам в Spotify.