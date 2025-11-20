Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Spotify анонсировала функцию SongDNA — о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Spotify анонсировала функцию SongDNA — она расскажет о сэмплах в треке и каверах на него

Spotify объявила о поглощении британской компании WhoSampled. На основе её разработок стриминг запустит новую функцию SongDNA, которая предоставит расширенную информацию о любой композиции: кто её написал и исполнил, какие сэмплы использованы в аранжировке, и какие каверы на эту композицию выпущены.

Источник изображения: whosampled.com

Источник изображения: whosampled.com

«В ходе наших недавних обсуждений со Spotify стало ясно, что мы разделяем твёрдую веру в силу музыкального контекста — и стремление помочь слушателям глубже изучить любимые песни», — говорится в блоге WhoSampled. Подробные условия сделки не раскрываются, но известно, что в Spotify переходят работники WhoSampled и её база данных. Собственная платформа WhoSampled продолжит работать, бренд тоже останется, а сервис улучшится: ускорится модерация, исчезнет реклама, появятся бесплатные загрузки и подписки в мобильных приложениях.

Источник изображения: spotify.com

Источник изображения: spotify.com

Spotify продемонстрировала возможности работы нового сервиса SongDNA на примере совместной композиции «Kiss me More» певиц Doja Cat и SZA. В базе данных указаны её авторы и исполнители, отмечен сэмпл из композиции «Physical» Оливии Ньютон-Джон (Olivia Newton-John), а также сообщается, что на композицию исполнены несколько каверов, самым заметным из которых стала японская версия исполнителя Rainych.

Платформа Spotify также готовит функцию «Об этой песне» — пользователь увидит карусель карточек с информацией о текущей композиции. Он узнает об источнике вдохновения песни, историю создания трека и его культурном влиянии — всё со ссылками на источники. В базе лондонской WhoSampled значатся более 1,2 млн песен и 622 тыс. сэмплов, включая каверы, ремиксы и исполнителей. У компании есть собственное мобильное приложение для распознавания музыки и использованных сэмплов, напоминающее Shazam. Ранее две компании заключили соглашение, открывшее пользователям WhoSampled доступ к своим плейлистам и трекам в Spotify.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Spotify стал показывать еженедельную статистику прослушивания
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса
Россиянам перекроют доступ к Spotify Premium — сервис ужесточает правила
В YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана
Рекламная выручка YouTube в третьем квартале подскочила на 15 % до $10,2 млрд
YouTube перестанет показывать детям ролики с насилием в видеоиграх
Теги: spotify, музыка, стриминг
spotify, музыка, стриминг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Windows 1.0 вышла ровно 40 лет назад — ей хватало 256 Кбайт ОЗУ и одной дискеты 14 мин.
Spotify анонсировала функцию SongDNA — она расскажет о сэмплах в треке и каверах на него 21 мин.
«Открыть ворота»: грандиозная кампания «Империи бессмертных» скоро станет доступна владельцам Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II 37 мин.
Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина 2 ч.
Nvidia латает последствия октябрьского апдейта Windows 11 — драйвер GeForce Hotfix 581.94 уберёт просадки FPS 3 ч.
VK похвалилась ростом выручки на 10 % — наибольший рост показали «VK Видео» и «VK Клипы» 3 ч.
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз 3 ч.
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч 5 ч.
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 5 ч.
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков 5 ч.
Intel подтвердила, что представит процессоры Core Ultra 300 на выставке CES 2026 в январе 16 мин.
Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G 23 мин.
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки 29 мин.
Nvidia зарабатывает $4,4 млн на сотрудника — Netflix и Apple тоже в топе 60 мин.
Brookfield, NVIDIA и партнёры направят $100 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры и энергетики 2 ч.
Sunday представила похожего на лего-человечка робота Memo — он умеет загружать посудомойку и не только 2 ч.
PCIe 5.0, 14,5 Гбайт/с, до 30,72 Тбайт: Phison представила TLC SSD серий Pascari X201 и D201 3 ч.
UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000 3 ч.
Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов 4 ч.
Люди полетят как птицы: навигацию без GPS по магнитному полю Земли поможет освоить квантовый компас 4 ч.