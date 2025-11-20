Сегодня 20 ноября 2025
Redragon выпустила Impact M908 SE — игровую мышь за $33 с 18 программируемыми кнопками для поклонников MMO

Компания Redragon представила недорогую проводную игровую мышь Impact M908 SE, ориентированную на любителей MMO. Новинка имеет симметричный эргономичный дизайн с подставками под мизинец и большой палец, RGB-подсветку и оснащена 12 программируемыми боковыми кнопками. С учётом основных и дополнительных настраиваемых верхних кнопок, а также кнопки колеса, мышь предлагает в общей сложности 18 кнопок.

Источник изображений: Redragon

Impact M908 SE не поддерживает беспроводное подключение. Она оснащена оптическим датчиком SG8960 и переключателями Huano на основных кнопках. Сенсор мыши поддерживает разрешение до 24 000 DPI, ускорение до 80G и частоту опроса до 1000 Гц.

Поскольку мышь разработана для многопользовательских онлайн-игр, она делает упор на эргономику и возможность настройки, а не на вес, как современные мыши для шутеров от первого лица. Новинка поставляется с набором из восьми грузиков весом по 2,4 г.

С точки зрения эргономики Redragon Impact M908 SE напоминает Razer Naga, хотя Naga весит значительно меньше, чем 165-граммовый конкурент от Redragon. Этот вес, вероятно, указан с установленными грузиками, то есть его можно уменьшить примерно на 20 г. Для игровой мыши это всё ещё довольно много, но, повторимся, она не предназначена для шутеров.

Redragon предлагает фирменное программное обеспечение для программирования кнопок мыши в Windows, хотя возможности настройки в macOS или Linux отсутствуют. К счастью, M908 SE имеет встроенную память, поэтому после настройки кнопок и макросов они будут сохранены в мыши и могут использоваться в других операционных системах.

Стоимость игровой мыши Redragon Impact M908 SE составляет $32,99.

Теги: redragon, игровая мышь
