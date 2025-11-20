Сегодня 20 ноября 2025
Leica представила камеру Q3 Monochrom исключительно для чёрно-белой съёмки — и она на $1055 дороже цветной версии

Leica в очередной раз пошла навстречу фанатам бренда, не умеющим перевести в фоторедакторе цветное изображение в чёрно-белое. Компания представила новейшую камеру Q3 Monochrom, снимающую только чёрно-белые фото и видео. Во многом Q3 Monochrom аналогична стандартной Q3, но её 60-мегапиксельный сенсор с увеличенной чувствительностью модифицирован для съёмки монохромных изображений. Камера оценена производителем в $7790, что на $1055 дороже цветной версии Q3.

Как и стандартная Q3, Q3 Monochrom — это компактная всепогодная камера с полнокадровой матрицей и фиксированным объективом Summilux 28 мм f/1.7 со стабилизацией изображения. Она снимает фотографии в RAW-формате Adobe DNG и видео с разрешением до 4K/60p или 8K/30p. Кнопка цифрового зума позволяет прямо во время съёмки кадрировать изображение до размеров, соответствующих объективам с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм, 75 мм и 90 мм.

Q3 Monochrom — это первая камера серии Q, получившая функцию Leica Content Credentials, которая встраивает цифровую подпись в изображения для подтверждения их подлинности. 60-мегапиксельный монохромный сенсор имеет максимальное значение чувствительности ISO 200 000, что выше, чем ISO 100 000 у цветных камер Q3. Такое резкое повышение максимальной чувствительности вполне объяснимо, учитывая отсутствие цветового шума.

В дизайне новинки всё подчёркивает её монохромность, в том числе матовое чёрное покрытие корпуса и отсутствие логотипа Leica с красной точкой. Все цветные метки на шкалах окрашены в белый или серый цвет, а рукоятка имеет текстурированный рисунок, напоминающий дальномерные камеры серии M.

Конечно, любую цифровую камеру, можно настроить на чёрно-белую съёмку. Но Leica утверждает, что есть глубокий смысл в выпуске специализированных камер Monochrom с 2012 года: отказавшись от матрицы с цветными фильтрами, можно получать чуть более чёткие снимки и улучшить качество съёмки при слабом освещении. Также это даёт возможность продать богатому любителю бренда ещё одну камеру Leica.

Даже экспертам становится всё труднее оправдывать существование чёрно-белых камер Leica, поскольку они постоянно растут в цене. Q2 Monochrom стоила на момент выхода на рынок примерно на $1800 дешевле, чем компания сейчас просит за Q3 Monochrom. Любители чёрно-белой цифровой фотографии с нетерпением ждут выхода Ricoh GR IV Monochrome в 2026 году, которая может составить серьёзную конкуренцию Leica в этой нише, а стоить будет в несколько раз дешевле.

Источник:

leica, leica q3, leica q2 monochrom, чёрно-белый, leica q3 monochrom
