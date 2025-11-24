Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном

Модель HOT 60 Pro+ собрала в себе все, что необходимо для современной повседневной жизни — лёгкость, надёжность и автономность. Смартфон является самым тонким в мире с 3D-изогнутым экраном — его толщина всего 5,95 мм, а вес составляет 155 г, поэтому он почти не ощущается в руке. Помимо классических цветовых решений, смартфон представлен в ярких и насыщенных оттенках — зелёный, коралловый, фиолетовый и жёлтый, которые задают настроение и позволяют выделиться из толпы.

AMOLED-экран 1,5К с частотой обновлений 144 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2 обеспечивает плавное и чёткое изображение при просмотре контента. За лёгкость в выполнении повседневных задач отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G200. Высокая степень автономности достигается за счет батареи ёмкостью 5160 мА·ч и быстрой зарядки на 45 Вт, что поможет комфортно и без долгих перерывов работать или заниматься учёбой. 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гбайт позволяют использовать большое количество ресурсоемких приложений одновременно.

Модель также оснащена основной камерой на 50 Мп с сенсором SONY IMX882 и фронтальной 13-Мп камерой, что позволит делать качественные снимки и делиться ими в социальных сетях.

Широкий набор ИИ-инструментов поможет справиться как со сложными задачами вроде решения математических уравнений или написания научных текстов, так и с повседневными делами. Встроенный интеллектуальный ассистент создаёт напоминания и заметки, планирует будильники. Кроме того, ИИ может помочь в обработке фото, например, вырезать ненужный объект с фотографии, что может пригодиться в творческой деятельности.

Цена Infinix HOT 60 Pro+ — 18 999 руб.

Реклама | INFINIX MOBILITY LIMITED erid: F7NfYUJCUneTTx4PT44B

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
В России стартовали продажи крайне доступного смартфона Infinix Smart 10
Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+ — стильный и производительный смартфон для учёбы и развлечений
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Xiaomi предупредила, что смартфоны значительно подорожают в 2026 году — виноват снова ИИ
Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март
Теги: infinix, смартфон
infinix, смартфон
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций
Инженеры стали дефицитнее чипов: даже щедрые бонусы TSMC и SK hynix не спасают от кадрового голода
Linux-ноутбук на Snapdragon X1 Elite отменён — заточенный под Windows процессор сильно тормозит с другой ОС
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня 3 мин.
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России 2 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 2 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 3 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 3 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 4 ч.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем 22-11 20:08
В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений 22-11 17:50
Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном 13 мин.
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews 14 мин.
США рассматривают продажу в Китай ИИ-ускорителей NVIDIA H200 14 мин.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 15 мин.
Broadcom представила FC128-коммутаторы с постквантовым шифрованием 28 мин.
Перекрыть потоки: NVIDIA усиливает контроль над цепочкой поставок СЖО для Vera Rubin 3 ч.
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия 3 ч.
IBM утроила вместимость СХД Storage Scale System 6000 — до 47 Пбайт на стойку 4 ч.
ИИ-ускорители устаревают быстрее, чем успевают окупиться — отрасль летит в амортизационную яму 4 ч.
Cornelis анонсировала 800G-адаптер CN6000 SuperNIC с поддержкой Omni-Path, RoCEv2 и Ultra Ethernet для ИИ и НРС 4 ч.