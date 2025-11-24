Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном

Модель HOT 60 Pro+ собрала в себе все, что необходимо для современной повседневной жизни — лёгкость, надёжность и автономность. Смартфон является самым тонким в мире с 3D-изогнутым экраном — его толщина всего 5,95 мм, а вес составляет 155 г, поэтому он почти не ощущается в руке. Помимо классических цветовых решений, смартфон представлен в ярких и насыщенных оттенках — зелёный, коралловый, фиолетовый и жёлтый, которые задают настроение и позволяют выделиться из толпы.

AMOLED-экран 1,5К с частотой обновлений 144 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2 обеспечивает плавное и чёткое изображение при просмотре контента. За лёгкость в выполнении повседневных задач отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G200. Высокая степень автономности достигается за счет батареи ёмкостью 5160 мА·ч и быстрой зарядки на 45 Вт, что поможет комфортно и без долгих перерывов работать или заниматься учёбой. 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 16 Гбайт позволяют использовать большое количество ресурсоемких приложений одновременно.

Модель также оснащена основной камерой на 50 Мп с сенсором SONY IMX882 и фронтальной 13-Мп камерой, что позволит делать качественные снимки и делиться ими в социальных сетях.

Широкий набор ИИ-инструментов поможет справиться как со сложными задачами вроде решения математических уравнений или написания научных текстов, так и с повседневными делами. Встроенный интеллектуальный ассистент создаёт напоминания и заметки, планирует будильники. Кроме того, ИИ может помочь в обработке фото, например, вырезать ненужный объект с фотографии, что может пригодиться в творческой деятельности.

Цена Infinix HOT 60 Pro+ — 18 999 руб.

Реклама | INFINIX MOBILITY LIMITED erid: F7NfYUJCUneTTx4PT44B