От Солнца оторвался гигантский протуберанец, который уже прозвали «Царём»

В ночь на 20 ноября 2025 года на северном полюсе Солнца было зафиксировано образование и последующий отрыв гигантского солнечного протуберанца, получившего от авторов телеграм-канала ИКИ РАН прозвище «царь-протуберанец». В момент отделения размеры плазменного облака превысили один миллион километров, что примерно в 80 раз больше диаметра Земли.

Это явление стало одним из самых масштабных подобных событий за последние десятилетия. Размеры плазменного выброса уступили лишь легендарному протуберанцу Grand Daddy 1946 года. К счастью для нас, источник выброса находился на обратной стороне Солнца, поэтому нашей планете ничего не угрожает. Но эти же обстоятельства не позволили выявить точные механизмы возникновения столь рекордного выброса, поскольку были банально скрыты от прямого наблюдения.

Причины отрыва протуберанца, по мнению специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, могут быть связаны с мощной активной областью под номером 4274. Эта же область на прошлой неделе, ещё находясь на видимой стороне диска звезды, вызвала две самые сильные вспышки 2025 года: классов X5.1 и X4.0. Что также интересно и может иметь последствия, четыре дня назад из той же зоны произошёл выброс крупного облака плазмы, которое с высокой вероятностью столкнется сегодня с межзвёздной кометой 3I/ATLAS.

Такие гигантские выбросы плазмы, поясняют учёные, происходят относительно редко. Поскольку направления выбросов случайные, то вероятность прямого попадания в Землю всегда мала. Последний раз крупный протуберанец, повлиявший на Землю, вызвал сильную магнитную бурю в начале лета 2025 года. Текущее событие служит ярким напоминанием о мощи солнечной активности и важности мониторинга звезды в период солнечного максимума, который сейчас мы наблюдаем.

Возвращаясь к комете 3I/ATLAS, добавим, что она сейчас находится на расстоянии 230 млн км от Солнца. Поэтому выброшенному звездой облаку плазмы потребовалось четверо суток, чтобы нагнать объект. Эта встреча может привести к появлению интересных фотографий.