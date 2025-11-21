Сегодня 21 ноября 2025
Осколки зелёного болида, замеченного в небе Москвы, выдали в нём крайне редкий для России тип метеоритов

27 октября 2025 года рано утром жители Москвы, Московской области и соседних регионов наблюдали в небе яркий зелёный болид — крупный метеороид, вошедший в атмосферу Земли с высокой скоростью. Объект оставлял за собой светящийся след и при этом разрушался, что необычно само по себе. Позже были найдены осколки этого небесного тела, и они также удивили учёных.

Источник изображений: ГЕОХИ РАН

Источник изображений: ГЕОХИ РАН

С самого начала возникли две основные версии: это мог быть космический мусор или метеорит. Характерное зелёное свечение объяснялось наличием никеля или магния в составе объекта. Возможно, путаница возникла из-за шатдауна в США, вследствие чего NASA хранило молчание, а действия сотрудников ответственных служб были нескоординированны. Так, NASA переквалифицировало астероид 2025 US6 в космический мусор, а служба Minor Planet Center (MPC) связала его с аварийным китайским спутником DRO-B. Впоследствии представители РАН предположили, что необычная траектория «московского болида» служит подтверждением его искусственного происхождения. Также на это намекала фрагментация объекта в небе и его необычный цвет.

В то же время измеренная скорость объекта составила 17 км/с. Это значит, что на входе в атмосферу объект летел со скоростью 20 км/с. Поскольку для Земли вторая космическая скорость составляет 11,2 км/с, пролетевший над Москвой объект не мог быть космическим мусором — с зарегистрированной скоростью его бы откинуло куда-то в сторону от Земли.

Вскоре после пролёта учёные из Института геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ) организовали поиск и обнаружили первые осколки метеорита в Тверской и Новгородской областях, в частности в районе Окуловки, где один фрагмент упал на крышу дома. Метеорит получил условное название «Окуловка» и был классифицирован как обыкновенный хондрит группы LL6 — редкий подтип каменных метеоритов с низким содержанием металлов. Это третий такой объект, зарегистрированный на территории России. Предварительные исследования подтвердили его естественное космическое происхождение и возраст около 4,5 млрд лет, а также состав, близкий к веществу в ранней Солнечной системе.

