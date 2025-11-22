«Проводник» в Windows 11 будет автоматически загружаться в фоновом режиме, чтобы стать быстрее

Microsoft признала, что «Проводник» в Windows 11 имеет проблемы с производительностью. Для исправления ситуации софтверный гигант рассматривает возможность предварительной загрузки «Проводника» в фоновом режиме, чтобы ускорить его запуск, когда приложение потребуется пользователю.

В описании бета-версии Windows 11 Insider Preview под номером 26220.72.71 есть упоминание того, что «Проводник» загружается автоматически в фоновом режиме. «Мы изучаем возможность предварительной загрузки «Проводника» в фоновом режиме, чтобы повысить производительность и ускорить его запуск. Это не должно быть заметно для вас, за исключением того, что «Проводник» будет запускаться быстрее, когда он вам понадобится», — говорится в сообщении Microsoft.

При необходимости пользователь может отключить автоматическую загрузку «Проводника» в фоновом режиме. Для этого нужно открыть «Параметры папок», выбрать вкладку «Вид» и снять галочку с пункта «Загружать окна заранее для ускорения их отображения». На данный момент Microsoft тестирует эту опцию и собирает отзывы пользователей о случаях, если обнаружатся какие-то сбои.

Вместе с этим Microsoft модернизирует некоторые функции «Проводника». Разработчики корректируют контекстные меню, чтобы снизить их загромождённость, сохраняя при этом доступ к второстепенным опциям. Часто используемые функции останутся на видном месте, а связанные с ними опции группируются логически. Новое всплывающее меню «Управление файлом» включается в себя опции «Сжать в ZIP-архив», «Копировать путь», «Сделать фоновым рисунком рабочего стола», «Повернуть вправо», «Повернуть влево», а опции для работы с облачным хранилищем перенесены в отдельные меню. Опция «Отправить на мой смартфон» также была перемещена в дополнительное меню вместе с функцией «Открыть расположение папки» и «Открыть с помощью».