Nothing начала обновлять смартфоны до Android 16 и добавила индикаторы прогресса на заднюю панель

Компания Nothing объявила о начале обновления смартфонов доNothing OS 4.0 с Android 16 — помимо обновлённой платформы, устройств получат некоторые уникальные функции, в том числе собственную реализацию Google Live Updates.

Источник изображения: nothing.community

Источник изображения: nothing.community

Обновив устройства до Nothing OS 4.0 на основе Android 16, владельцы смартфонов Nothing смогут отслеживать доставку или таймеры при помощи интерфейса Glyph — на актуальном флагмане Phone (3) это матричный дисплей, а на бюджетом Phone (3A) и более старых моделях — световые индикаторы. В исходном виде индикаторы Live Updates смогут также отображаться на экране блокировки устройства.

Ещё одним нововведением от Nothing станет платформа Essentials — пользователи смогут по текстовому описанию создавать при помощи искусственного интеллекта собственные виджеты. В интерфейсе Nothing OS иконки приложений станут ещё более минималистическими, на экране блокировки появятся новые часы, а эффекты анимации сделаются более отзывчивыми.

Можно будет запускать два плавающих приложения одновременно и переключаться между ними: свернуть движением снизу вверх или развернуть на весь экран движением вниз. В Nothing Phone (3) появится функция «в кармане» — обнаружив, что смартфон находится в кармане, система отключит матричный дисплей. Для этого дисплея также появятся виджеты песочных часов и фазы Луны.

Обновление Nothing OS 4.0 для Phone (3) уже вышло, в ближайшие недели его получат другие устройства под маркой Nothing; до конца года оно появится на смартфонах CMF; а Nothing Phone (3A) Lite получит его только в начале 2026 года.

Источник:

Теги: nothing, android, обновление
