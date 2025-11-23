Seasonic выпустит киловаттный блок питания с пассивным охлаждением

По сообщениям сетевых источников, компания Seasonic работает над созданием нового блока питания мощностью 1000 Вт с системой пассивного охлаждения. Ожидается, что новинка будет конкурировать с блоком питания Cooler Master X Silent Edge Platinum мощностью 1100 Вт.

В настоящее время в арсенале Seasonic есть два блока питания серии Prime Fanless-TX без вентилятора в конструкции, а также две модели серии Prime Fanless-PX и одна Prime Titan, оснащённые системой пассивного охлаждения. Все они соответствуют стандарту 80 PLUS Titanium и обеспечивают выходную мощность от 450 до 700 Вт. Всё это модульные блоки питания, выполненные в форм-факторе ATX (170 × 150 × 86 мм).

Теперь же стало известно, что Seasonic работает над созданием нового блока питания мощностью 1000 Вт, который также будет соответствовать стандарту 80 PLUS Titanium. Это означает, что даже при полной нагрузке его КПД не падает ниже 90 %. К сожалению, на данный момент об этом устройстве мало что известно. Предполагается, что блок питания получит название Prime Fanless TX-1000.

Обычно Seasonic указывает срок службы для блоков питания этой серии в 100 тыс. часов и предоставляет гарантию сроком на 12 лет. В комплект поставки входят все необходимые кабели для подключения к материнской плате, видеокарте, накопителям. Не исключено, что новый блок питания Seasonic с пассивным охлаждением представят на ежегодной выставке CES 2026, которая пройдёт в начале января в Лас-Вегасе.