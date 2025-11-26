Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose

Бренд Poco компании Xiaomi представил свою новую серию флагманских смартфонов — Poco F8. В неё вошли модели Poco F8 Pro и Poco F8 Ultra. Оба устройства оснащены мощными процессорами, ёмкими батареями и качественными AMOLED-экранами с частотой до 120 Гц. Кроме того, Poco объявила о сотрудничестве с Bose — экспертами в области звука. Они отвечали за настройку звуковых возможностей новинок.

В основе модели Poco F8 Pro используется процессор Snapdragon 8 Elite, построенный с применением 3-нм техпроцесса. В составе чипа имеются два основных ядра с частотой до 4,32 ГГц, шесть производительных ядер с частотой до 3,53 ГГц, а также графика Adreno 830.

Устройство оснащено 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем Poco HyperRGB с разрешением 2510 × 1156 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 кд/м². Экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Дисплей защищает покрытие Corning Gorilla Glass 7i.

Фронтальная камера устройства представлена 20-Мп датчиком. Основной набор камер состоит из: 50-Мп сенсора Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма, с технологией Super Pixel (четыре субпикселя в одном размером 2,0 мкм) с оптической стабилизацией, оптикой f/1,88, поддержкой 2,5-кратного оптического и 5-кратного цифрового зума; 50-Мп телефотокамеры с апертурой f/2,2 и эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм, а также широкоугольной камеры на 8 Мп с оптикой f/2,2.

Смартфон оснащён батареей на 6210 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт и проводной реверсивной зарядки до 22,5 Вт. Производитель делает акцент на том, что за настройку звука в устройстве отвечала компания Bose. Смартфон оснащён двумя стереодинамиками, имеет сертификаты Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless и предлагает поддержку технологии Dolby Atmos.

Poco F8 Pro имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В зависимости от рынка продаж устройство будет предлагаться в конфигурациях с поддержкой двух физических SIM-карт формата Nano, с одной Nano-SIM и поддержкой eSIM или с поддержкой двух eSIM.

Размеры Poco F8 Pro составляют 157,49 × 75,25 × 8,0 мм, вес равен 199 граммам. В продаже новинка будет доступна в серебряном, синем и чёрном вариантах исполнения.

Модель Poco F8 Ultra построена на базе более производительного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип производится с применением 3-нм техпроцесса, оснащён двумя основными ядрами с частотой до 4,6 ГГц, шестью производительными ядрами с частотой до 3,6 ГГц, а также графикой Adreno 840. Для устройства также заявлено оснащение вспомогательным чипом VisionBoost D8. Он отвечает за работу технологий AI Super Resolution, Game HDR и Smart Frame Rate, которые обеспечивают максимальную производительность, чёткое и детальное изображение.

Смартфон получил 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей Poco HyperRGB. Компания заявляет, что в отличие от традиционных OLED-дисплеев 2K, этот инновационный дисплей использует полноценную RGB-структуру субпикселей, где красные, зелёные и синие субпиксели используются в полной мере, что обеспечивает высокую плотность субпикселей, чёткость изображения. При этом его энергопотребление на 19,5 % ниже, чем у экрана моделей Poco F7, а светоотдача на 11,4 % выше. Экран поддерживает разрешение 2608 × 1200 пикселей, частоту обновления до 120 Гц, пиковую яркость до 3500 кд/м² и обладает 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Дисплей защищает покрытие Poco Shield Glass.

На фронтальной стороне Poco F8 Ultra расположен глазок 32-Мп камеры. В состав основного набора камер смартфона входит 50-Мп датчик Light Fusion 950 размером 1/1,31 дюйма с технологией Super Pixel (четыре субпикселя в одном размером 2,4 мкм). Основной сенсор оснащён оптикой f/1,67 и оптической стабилизацией. Также в набор входит 50-Мп перископический телеобъектив с оптикой f/3,0, поддержкой 5-кратного оптического зума, 10-кратного встроенного зума и 20-кратного сверхбольшого зума (Ultra Zoom), который позволяет делать снимки крупным планом с расстояния всего 30 см. Третья камера — сверхширокоугольная, тоже на 50 Мп. Она оснащена оптикой f/2,4.

Смартфон получил батарею на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки HyperCharge мощностью 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и проводной реверсивной зарядки до 22,5 Вт. За звук в устройстве отвечает система динамиков 2.1, (два динамика 1115F и один сабвуфер 1620). За настройку звука отвечала компания Bose. Устройство имеет сертификаты Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless и поддерживает технологию Dolby Atmos.

Как и модель Poco F8 Pro, смартфон Poco F8 Ultra в зависимости от рынка продаж будет предлагаться в конфигурациях с поддержкой двух физических SIM-карт формата Nano, с одной Nano-SIM и поддержкой eSIM или с поддержкой двух eSIM.

Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Размеры Poco F8 Ultra составляют 163,33 × 77,82 × 8,3 мм (синяя версия) и 163,33 × 77,82 × 7,9 мм (чёрная версия). Различия в толщине объясняются тем, что синяя версия оснащена задней крышкой из специального текстурного наноматериала третьего поколения, разработанного компанией Xiaomi и обеспечивающего прочность, устойчивость к загрязнениям и износу, а также экологичность. Вес устройства составляет 220 граммов. В свою очередь чёрный вариант выполнен из стекловолокна с матово-глянцевым покрытием, что обеспечивает элегантность и надёжный хват. Вес чёрной версии составляет 218 граммов.

Оба представленных смартфона Poco серии F8 оснащены системой жидкостного охлаждения для обеспечения максимального комфорта и производительности при продолжительных игровых сессиях. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS 3.0, предлагающей среди прочего функции Xiaomi HyperIsland (островок состояния рядом с фронтальной камерой) и Xiaomi HyperConnect (позволяет объединять устройства и обеспечивает взаимодействие и обмен файлами между экосистемами). Также заявлена поддержка AI Writing для генерации и редактирования текста и поддержка агентного ИИ на базе Google Gemini.

Poco F8 Pro в конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти оценён производителем в $579 (в Европе —€649,90), а версия с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти оценивается в $629 (€699,90). В свою очередь стоимость Poco F8 Ultra в конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти составляет $729 (€829,90), а версия с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти оценивается в $799 (€829,90). Для первых покупателей Xiaomi обещает скидки. Продажи стартовали уже сегодня.