MSI выпустила игровой монитор MAG 274QPF X32 — 1440p, 320 Гц и консольный режим

Компания MSI выпустила новый игровой монитор MAG 274QPF X32, разработанный специально для консольного гейминга. Новинка обладает быстрым откликом 0,5 мс, поддерживает частоту обновления 320 Гц и предлагает полное цветовое покрытие sRGB.

Источник изображений: MSI

MSI MAG 274QPF X32 построен на 27-дюймовой 10-битной (8 бит + FRC) матрице Rapid IPS с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей. Яркость дисплея в режиме SDR составляет 300 кд/м² (в режиме HDR — пиковая 400 кд/м²). Контрастность дисплея — 1000:1.

Для экрана заявляется 129-процентный охват цветового пространства sRGB, 97-процентный DCI-P3 и 95-процентный Adobe RGB. Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию изображения Adaptive-Sync и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

Монитор оснащён разъёмами DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1. Также имеется 3,5-мм аудиовыход. Для консольного режима предусмотрена поддержка HDMI CEC. Технология позволяет пробуждать монитор из ждущего режима с помощью контроллеров игровых приставок PlayStation и Nintendo Switch. Входящая в комплект поставки подставка поддерживает регулировку высоты экрана над столом, а также его углов поворота и наклона.

Стоимость монитора MSI MAG 274QPF X32 не сообщается.

Теги: msi, игровой монитор, ips матрица
