Маск ударил по фабрикам троллей: X начала показывать местоположение аккаунтов

Американские СМИ давно пишут о том, что соцсеть X (бывшая Twitter) является главной площадкой для кампаний иностранного влияния на политическую обстановку в США. Местные власти неоднократно обвиняли разные страны, включая Россию, в организации на платформе так называемых «ферм троллей» для воздействия на общественность. Однако запуск новой функции «Об этом аккаунте», вероятно, раскрывает реальные масштабы и географический размах данной проблемы.

Как следует из названия упомянутой функции, с её помощью можно узнать больше информации о том или ином аккаунте в соцсети X. Почти сразу после её запуска пользователи платформы начали обращать внимание на то, что существенная часть провокационных аккаунтов, связанных с политикой в США, базируется за пределами страны. Оказалось, что поддерживающие Дональда Трампа (Donald Trump) аккаунты с именами вроде ULTRAMAGA_TRUMP_2028 располагаются в Африке. Верифицированный аккаунт бывшего исполняющего обязанности главы миграционной и таможенной полиции США Тома Хомана (Tom Homan) находится в Восточной Европе, а аккаунт America_First0? — в Бангладеш. Целая сеть аккаунтов «независимых женщин, поддерживающих Трампа», которые утверждали, что живут в США, на самом деле располагается в Таиланде.

Вскоре в обсуждения хлынул поток комментариев от провокаторов, которые выдавали себя за сторонников движения MAGA и утверждали, что они американцы. На деле оказалось, что их аккаунты зарегистрированы в разных странах по всему миру. Очень быстро соцсеть заполнилась людьми, разоблачающими казавшийся бесконечным список фейковых аккаунтов и троллей, нацеленных на разжигание политической ненависти внутри страны.

Конечно же, новая функция отразилась на политической активности в интернете не только среди пользователей из США, но вообще из любой страны в мире. В разных странах политические соперники получили новый аргумент в спорах, а также наперебой стали разоблачать сторонников друг друга.

Вскоре после запуска новой функции X удалила информацию о месте регистрации аккаунтов. К указаниям о местоположении были добавлены предупреждения о том, что поездки, использование VPN и прокси-серверов могут приводить к искажению данных. Безусловно это справедливое уточнение для некоторых аккаунтов, но едва ли оно действительно относится к большей части политическим учётных записей. Основная часть разоблачённых аккаунтов, вероятно, всё же относится к «фермам троллей», некоторые из которых спонсируются другими государствами для проведения политических кампаний.