Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск»

Компания Microsoft подтвердила наличие критического бага в Windows 24H2, приводящего к появлению сбоев в работе «Проводника», меню «Пуск» и некоторых других системных элементов. Проблема затрагивает компьютеры с упомянутой версией операционной системы, на которых установлены накопительные обновления, выпущенные в июле 2025 года или позднее.

Сбои наблюдаются уже при первой авторизации в системе сразу после установки обновлений, причём столкнуться с ними могут не только владельцы физических компьютеров, но и пользователи устройств с «непостоянными» установками Windows, например, виртуальными VDI-конфигурациями, где пользовательская среда формируется повторно при каждой новой авторизации.

Проблема возникает из-за того, что пакеты для XAML-зависимостей не регистрируются должным образом. В сообщении Microsoft сказано, что после установки накопительного обновления может возникнуть проблема со своевременной регистрацией пакетов для XAML-зависимостей в компонентах MicrosoftWindows.Client.CBS, Microsoft.UI.Xaml.CBS и MicrosoftWindows.Client.Core. Проблема с синхронизацией распространяется по всей системе каскадным эффектом, мешая корректной инициализации критически важных компонентов пользовательского интерфейса. В результате такие компоненты, как Explorer.exe, StartMenuExperienceHost и ShellHost.exe аварийно завершают работу с ошибкой или просто самопроизвольно закрываются. В результате пользователь видит частично функционирующую ОС, в которой не отображаются некоторые инструменты навигации.

Microsoft подтвердила, что после установки ежемесячного накопительного обновления для Windows 11 24H2 за июль (KB5062553) или более поздней версии такие системные элементы как внутренний поиск, меню «Пуск», панель задач, «Проводник» и системные параметры «могут работать с перебоями». Софтверный гигант уже работает над созданием патча для решения этой проблемы.

В качестве временного обходного решения Microsoft предлагает пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, регистрировать отсутствующие пакеты вручную с помощью соответствующих команд в PowerShell с последующей перезагрузкой устройства. Для организаций, работающих с виртуальными VDI-конфигурациями, где пользовательский интерфейс формируется при каждой новой авторизации, Microsoft рекомендует задействовать специальный скрипт, который выполняется ещё до загрузки «Проводника» и регистрирует отсутствующие компоненты.