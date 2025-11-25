Сегодня 25 ноября 2025
В России представили компьютерное кресло за 5 млн рублей — с золотом, бриллиантами и «позвоночником»

Российский производитель эргономичных компьютерных кресел Metta готовит одну из самых необычных премьер выставки «Мебель-2025». Компания впервые показала публике Yoga Diamond — уникальное кресло стоимостью 5 миллионов рублей, выполненное в золоте 999 пробы и украшенное бриллиантами. На данный момент существует только один экземпляр, уже созданный по заказу некой российской медийной персоны.

Источник изображений: Metta

Источник изображений: Metta

Несмотря на яркий, почти ювелирный облик, Yoga Diamond — не просто роскошный предмет интерьера. В основе кресла лежит технология Yoga Spine — первый в мире механизм с «гибким позвоночником», представленный Metta два года назад. Он формирует поддержку сидящего по принципам анатомической подвижности позвоночника, снижает статическую нагрузку и, по данным компании, может увеличивать продуктивность человека до двух раз при длительной работе за столом. Так что техническая составляющая здесь играет главную роль, а золото и бриллианты — лишь эффектная оболочка, подчеркивающая статус новой линейки Metta Premium.

Кресло собрано вручную на российском производстве и стало первым предметом в стране, объединившим эргономическую инженерную платформу и ювелирный дизайн. Эксклюзивность — один из ключевых элементов проекта. Существующий экземпляр уже продан, и это добавляет премьерному показу статус «секретного раритета».

На стенде Metta на выставке «Мебель-2025» (24–27 ноября, Москва) уникальное кресло Yoga Diamond стало одним из самых обсуждаемых экспонатов: подобные сочетания технологий и ювелирного искусства ранее в России не демонстрировались.

Вместе с флагманом компания представила и новую премиальную коллекцию Metta Premium. В неё войдут серийные модели стоимостью от 500 тысяч рублей — диапазон зависит от конфигураций и спецификаций каждой конкретной модели. Все кресла разрабатываются и производятся в России, что важно для Metta как для компании, стремящейся показать уровень отечественных технологий.

Yoga Diamond уже называют самым неожиданным креслом выставки — провокационным, технологичным и созданным для того, чтобы вызывать эмоции. А для Metta эта премьера становится точкой входа в сегмент ультрапремиальной дизайнерской мебели, где инженерия и роскошь существуют в одном объекте.

Реклама | ООО "КОМПАНИЯ "МЕТТА" ИНН 0275039651 erid: F7NfYUJCUneTTx4YLeBx

Теги: metta, кресло, эргономика
