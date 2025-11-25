«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей

Компания Microsoft продолжает расширять функциональность приложения «Блокнот», которое является единственным встроенным текстовым редактором в Windows 11. В последнем обновлении была добавлена возможность создания и вставки таблиц, что расширяет возможности текстового редактора по работе с данными.

Microsoft также обновляет функции ИИ в «Блокноте», поэтому инструменты «Запись», «Перезапись» и «Резюмирование» теперь выдают ответы по мере их формирования, а не заставляют пользователя ждать, пока будут выведены все данные сразу. Некоторые функции пока доступны только на ПК Copilot+.

Приложение WordPad компания Microsoft удалила из Windows 11 в прошлом году, поэтому сейчас она расширяет возможности «Блокнота» для преодоления разрыва между простым текстовым редактором и расширенными возможностями своего флагманского приложения Word. В последние годы в «Блокноте» появились вкладки и автосохранение, а также поддержка ИИ.

Последнее обновление «Блокнота», доступное участникам программы Windows 11 Insiders на каналах Canary и Dev, обеспечивает поддержку таблиц с помощью значков меню или напрямую с помощью синтаксиса Markdown. Можно вставлять таблицы разных размеров, добавлять и удалять столбцы и строки — всё с помощью Markdown или контекстного меню. Поддержка потоковой передачи задач ИИ должна сделать работу более отзывчивой. Однако Microsoft предупреждает, что для использования команд ИИ потребуется войти в учётную запись Microsoft с соответствующим количеством кредитов Copilot. Команды «Сводка» и «Запись» могут транслироваться любым пользователем, команда «Перезапись» доступна только на компьютерах Copilot+ с эффективным локальным нейросетевым процессором (NPU).

Microsoft собирает отзывы о новых дополнениях «Блокнота». Их можно передать через «Центр отзывов Microsoft», нажав клавиши Windows+F. Как сообщает PC Mag, реакция пользователей оказалась неоднозначной. Некоторым нравится новая функциональность, особенно в отсутствие WordPad, другие считают, что она усложняет простое приложение для редактирования текста, каким изначально создавался «Блокнот». И всё же с ростом популярности сторонних приложений для создания заметок Microsoft старается поддерживать актуальность и полезность «Блокнота» такими нововведениями.