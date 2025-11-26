Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Представлена 35-мм плёночная камера Koda...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99

Гонконгский производитель камер Reto Production, выпускающий продукцию по лицензии Kodak, представил 35-мм пленочную камеру Kodak Snapic A1, которая поступит в продажу на следующей неделе по цене $99. Дизайн новинки напоминает компактные камеры 90-х годов, такие как Ricoh R1 или Rollei Prego.

Источник изображений: Reto Production

Источник изображений: Reto Production

«Kodak Snapic A1 — наша первая полнокадровая плёночная камера со стеклянным объективом и множеством автоматических функций, таких как автоперемотка и автозапуск, автоматическая вспышка и т. д. Оснащённая высококачественным трёхэлементным стеклянным объективом, Snapic A1 обеспечивает потрясающую чёткость и детализацию каждого снимка», — сообщила Reto в пресс-релизе.

Snapic A1 оснащена трёхэлементным 25-мм объективом со стеклянными линзами с максимальной диафрагмой f/9,5 и выдержкой 1/100 с. Также есть встроенная вспышка с функцией подавления эффекта «красных глаз», которую можно настроить на автоматическое срабатывание при наступлении подходящего момента.

Автофокуса нет. Вместо этого предлагается выбор между двумя зонами фокусировки: одна для съёмки крупным планом и портретов, когда объект находится на расстоянии от 0,5 до 1,5 м от камеры, и другая — для всех остальных сценариев съёмки, включая пейзажи.

Рядом с кнопкой спуска затвора находится переключатель, который позволяет сделать два последовательных снимка на одном кадре, создавая многослойные изображения без какой-либо постобработки.

В качестве источника питания используются две батарейки типа ААА, ресурса которых достаточно для использования до 10 кассет плёнки по 24 кадра.

Информация о заряде батарей отображается на небольшом OLED-дисплее на верхней панели камеры вместе со сведениями о запасе кадров и режиме фокусировки.

Размеры Kodak Snapic A1 составляют 118 × 62 × 35 мм, вес — 117 г. Камера доступна в белом и сером цветах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Leica представила камеру Q3 Monochrom исключительно для чёрно-белой съёмки — и она на $1055 дороже цветной версии
Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март
DJI начала продажи экшн-камеры Osmo Action 6 с квадратным сенсором по цене от €379
В Париже открылась фотовыставка «Мир, я и ты» — на ней вручили награды победителям фотоконкурса Huawei Xmage Awards 2025
Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 Mark III – 32 Мп и видео 7K за $2799
Fujifilm представила камеру X-T30 III со сменной оптикой и новым процессором за $999
Теги: kodak, камера, reto production
kodak, камера, reto production
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК 20 мин.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 5 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 9 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 10 ч.
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX 10 ч.
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей 12 ч.
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных 12 ч.
Тиранид-прайм, новая операция и Кровавые Ангелы: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление «Утилизация» 14 ч.
Хакеры научились проникать на ПК через поддельный экран «Центра обновления Windows» 14 ч.
Появились первые намёки, во что превратятся Android и ChromeOS после слияния 15 ч.
Google плетёт сети в Индийском океане: подводный интернет-кабель TalayLink свяжет Австралию и Таиланд 15 мин.
Дженсен Хуанг заявил, что чипы Nvidia на поколение опережают всю отрасль, включая ускорители Google 2 ч.
HP Inc не оправдала ожиданий по прогнозу на прибыль и вынуждена объявить о сокращении персонала 3 ч.
Планы Meta использовать ИИ-ускорители Google TPU ударили по акциям NVIDIA 9 ч.
Новая статья: Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi 10 ч.
Samsung начала массовое производство 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, и готовит более быстрые варианты 13 ч.
Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge — 14,2" OLED, ПК-процессор и батарея на 12 900 мА·ч от $845 14 ч.
Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор из целой горы песка 15 ч.
Японский конкурент TSMC начнёт строительство 1,4-нм фабрики чипов в 2027 году 15 ч.
Framework перестала продавать модули памяти из-за перекупщиков и предупредила о повышении цен 16 ч.