Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99

Гонконгский производитель камер Reto Production, выпускающий продукцию по лицензии Kodak, представил 35-мм пленочную камеру Kodak Snapic A1, которая поступит в продажу на следующей неделе по цене $99. Дизайн новинки напоминает компактные камеры 90-х годов, такие как Ricoh R1 или Rollei Prego.

«Kodak Snapic A1 — наша первая полнокадровая плёночная камера со стеклянным объективом и множеством автоматических функций, таких как автоперемотка и автозапуск, автоматическая вспышка и т. д. Оснащённая высококачественным трёхэлементным стеклянным объективом, Snapic A1 обеспечивает потрясающую чёткость и детализацию каждого снимка», — сообщила Reto в пресс-релизе.

Snapic A1 оснащена трёхэлементным 25-мм объективом со стеклянными линзами с максимальной диафрагмой f/9,5 и выдержкой 1/100 с. Также есть встроенная вспышка с функцией подавления эффекта «красных глаз», которую можно настроить на автоматическое срабатывание при наступлении подходящего момента.

Автофокуса нет. Вместо этого предлагается выбор между двумя зонами фокусировки: одна для съёмки крупным планом и портретов, когда объект находится на расстоянии от 0,5 до 1,5 м от камеры, и другая — для всех остальных сценариев съёмки, включая пейзажи.

Рядом с кнопкой спуска затвора находится переключатель, который позволяет сделать два последовательных снимка на одном кадре, создавая многослойные изображения без какой-либо постобработки.

В качестве источника питания используются две батарейки типа ААА, ресурса которых достаточно для использования до 10 кассет плёнки по 24 кадра.

Информация о заряде батарей отображается на небольшом OLED-дисплее на верхней панели камеры вместе со сведениями о запасе кадров и режиме фокусировки.

Размеры Kodak Snapic A1 составляют 118 × 62 × 35 мм, вес — 117 г. Камера доступна в белом и сером цветах.