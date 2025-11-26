Сегодня 26 ноября 2025
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее

Microsoft планирует упростить процесс удаления установленных из Microsoft Store приложений для Windows 11. Пользователи смогут делать это прямо на вкладке «Библиотека» в официальном магазине цифрового контента. В настоящее время упомянутое нововведение доступно в рамках программы предварительной оценки Windows Insider.

Источник изображения: Christin Hume / Unspalsh

Источник изображения: Christin Hume / Unspalsh

Эта функция кажется настолько естественной, что некоторые могли подумать, будто она давно присутствует в Microsoft Store. Однако это не так, но в скором времени ситуация должна измениться. В настоящее время возможность удаления приложений из Windows 11 через Microsoft Store постепенно распространяется среди участников программы предварительной оценки, которые используют сборки Microsoft Store 22510.1401.х.х и более поздние версии.

Конечно, удалять приложения можно с помощью приложения «Настройки» или каким-то иным способом. Однако в некоторых случаях возможность удаления программных продуктов через официальный магазин Microsoft может оказаться более простой и удобной альтернативой. Вероятно, это нововведение появится в стабильных версиях Microsoft Store после завершения тестирования.

Источник изображения: Future

Источник изображения: Future

С годами Microsoft Store становится более удобным для пользователей. На момент запуска магазина цифрового контента он выглядел не слишком привлекательным. За прошедшее с тех пор время разработчики проделали большую работу по улучшению сервиса и повышению удобства взаимодействия с ним. В настоящее время магазин поддерживает приложения Win32, UWP, PWA, .NET MAUI и Electron, благодаря чему разработчикам не приходится вносить изменения в код своих продуктов, чтобы попасть в Microsoft Store, как это было прежде.

Источник:

Теги: microsoft store, windows 11, приложения
