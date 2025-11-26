Удалять приложения Windows 11 станет удобнее

Microsoft планирует упростить процесс удаления установленных из Microsoft Store приложений для Windows 11. Пользователи смогут делать это прямо на вкладке «Библиотека» в официальном магазине цифрового контента. В настоящее время упомянутое нововведение доступно в рамках программы предварительной оценки Windows Insider.

Эта функция кажется настолько естественной, что некоторые могли подумать, будто она давно присутствует в Microsoft Store. Однако это не так, но в скором времени ситуация должна измениться. В настоящее время возможность удаления приложений из Windows 11 через Microsoft Store постепенно распространяется среди участников программы предварительной оценки, которые используют сборки Microsoft Store 22510.1401.х.х и более поздние версии.

Конечно, удалять приложения можно с помощью приложения «Настройки» или каким-то иным способом. Однако в некоторых случаях возможность удаления программных продуктов через официальный магазин Microsoft может оказаться более простой и удобной альтернативой. Вероятно, это нововведение появится в стабильных версиях Microsoft Store после завершения тестирования.

С годами Microsoft Store становится более удобным для пользователей. На момент запуска магазина цифрового контента он выглядел не слишком привлекательным. За прошедшее с тех пор время разработчики проделали большую работу по улучшению сервиса и повышению удобства взаимодействия с ним. В настоящее время магазин поддерживает приложения Win32, UWP, PWA, .NET MAUI и Electron, благодаря чему разработчикам не приходится вносить изменения в код своих продуктов, чтобы попасть в Microsoft Store, как это было прежде.