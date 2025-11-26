Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия

Компания OSCAL, известный производитель электроники, отличающейся повышенной надёжностью, устойчивостью к трудным условиям работы и долговечностью, предложил вниманию пользователей свои новинки: защищённые смартфоны TANK 1 и Pilot 3, а также сверхпрочный планшет SPIDER 10.

OSCAL TANK 1 — один из первых на рынке защищённых смартфонов с поддержкой 5G, получивший массивный аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт, обеспечивающий до 1080 часов работы в режиме ожидания и 45 часов — в режиме фонарика. Прочный корпус смартфона способен выдержать любые, самые суровые испытания, что подтверждено сертификатами соответствия стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Высокопроизводительный процессор MediaTek Dimensity 7050 5G обеспечит вместе с до 48 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 (с учётом виртуального расширения на 32 Гбайт) запуск ресурсоёмких приложений и игр. Для хранения контента предусмотрен флеш-накопитель UFS 3.1 ёмкостью 512 Гбайт.

Смартфон получил два экрана. Основной IPS-экран с диагональю 6,78 дюйма, разрешением FHD+ (2460×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц поддерживает режим работы в перчатках Glove Mode 3.0. Сертификация TÜV SÜD подтверждает пониженный уровень вредного для зрения синего света, что снижает нагрузку на глаза при просмотре контента. Дополнительный 2,01-дюймовый экран на задней панели отображает уведомления, дату и время, уровень заряда батареи.

Спецификации OSCAL TANK 1 также включают три камеры с основной 50-мегапиксельной, встроенный мощный фонарик на 170 люмен с поддержкой режима SOS и динамик с уровнем громкости 100 дБ, которые могут пригодиться на отдыхе в кемпинге или во время похода. Одним словом, смартфон обеспечит всё необходимое для отдыха и работы — связь и развлечения в любое время в любом месте.

Цена OSCAL TANK 1 с 12/256 Гбайт памяти составляет 22 908 руб., стоимость версии смартфона с 16/512 Гбайт памяти — 24 927 руб.

Защищённый планшет OSCAL Spider 10 с поддержкой ИИ оснащён 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей с тремя режимами защиты зрения и сертификацией TÜV Low Blue Light, подтверждающей пониженный уровень вредного для глаз синего света.

Благодаря высокой автономности, обеспеченной батареей ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, двум стереодинамикам Smart-K, яркому фонарю на 1100 люмен и повышенной защите от воздействия влаги, пыли и ударов в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810H, планшет способен стать незаменимым помощником для активного отдыха и работы даже в саммых экстремальных условиях. В комплекте с планшетом предоставляется бесплатный стилус и стильный ремешок на запястье.

Цена OSCAL Spider 10 — 17 205 руб.

Смартфон OSCAL Pilot 3 с поддержкой 5G поставляется с пакетом ИИ-приложений Doke AI, включающим три ведущие ИИ-модели — DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash. Устройство оснащено крупным 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460×1080 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, защиту которого обеспечивает покрытие Corning Gorilla Glass 5.

Спецификации смартфона включают основную 50-мегапиксельную камеру, дополненную 20-мегапиксельной камерой ночного видения и 32-мегапиксельной селфи-камерой. Продолжительную автономную работу устройства обеспечит аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Цена OSCAL Pilot 3 — 15 138 рублей.