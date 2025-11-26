Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Человечество впервые «увидело» тёмную ма...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике

Гонка за открытием тёмной материи, возможно, вышла на финишную прямую: японский астрофизик Томонори Тотани (Tomonori Totani) из Токийского университета не стесняясь в выражениях сообщил: «Если я правильно понимаю, то это первый случай, когда человечество “увидело” тёмную материю. И оказывается, что тёмная материя — это новая частица, не включённая в текущую Стандартную модель физики элементарных частиц. Это важное достижение в астрономии и физике».

Гамма-свечение в диске Млечного Пути. Источник изображения: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

Гамма-свечение в диске Млечного Пути. Источник изображения: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

Работа исследователя опубликована 25 ноября в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. В ней проведён анализ собранных за 15 лет данных космическим гамма-телескопом «Ферми» (уже выведенным из эксплуатации). Месяцем ранее похожее исследование провела международная группа учёных под руководством сотрудников Университета Джонса Хопкинса в США. Но в отличие от своих коллег, сосредоточивших внимание на диске Млечного Пути, Томонори Тотани изучил данные по всему гало нашей галактики — что намного сложнее, но и оказалось более результативным.

Оба исследования предполагают, что частицы тёмной материи представлены гипотетическими «вимпами» — WIMP (слабо взаимодействующими массивными частицами). Согласно современной теории, при столкновении WIMP и их античастиц они аннигилируют друг с другом, в результате чего образуется множество различных частиц, в том числе фотоны гамма-излучения, которые мы можем наблюдать. Если нам удастся обнаружить гамма-излучение из областей, где ничего нет, то источником такого излучения может оказаться тёмная материя.

Гамма-излучение в гало нашей галакетики из невидимых источников с вычетом диска галакетики (серая полоса).Источник изображения: Tomonori Totani

Гамма-излучение в гало нашей галактики из невидимых источников с вычетом диска (серая полоса). Источник изображения: Tomonori Totani

Американские астрономы составили возможную карту активности «вимпов» в диске галактики, где много других потенциальных источников гамма-излучения. Над этим тоже можно работать. Учёный из Японии просеял данные вне диска галактики, попутно решая трудности с выявлением слабого сигнала в этой обширной области пространства. Составленная им карта показала распределение гамма-излучения от невидимых источников, и она совпала с тем, как могло бы выглядеть гало тёмной материи в нашей галактике.

Учёный верит, что он наконец-то нашёл тёмную материю в одном из предсказанных для неё диапазонов энергий (масс) — около 20 ГэВ. Эти данные будут проверяться другими исследователями. Но это лучшее на сегодня доказательство существования тёмной материи, которое есть у науки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей
Луна поможет японским учёным в поисках тёмной материи
Российская Neiry представила управляемых «голубей-биодронов» PJN-1 — это живые птицы с чипированным мозгом
Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор из целой горы песка
Что будет, если чёрная дыра пролетит через человека? Учёные впервые дали научный ответ
Теги: тёмная материя, астрономия
тёмная материя, астрономия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Российская Neiry представила управляемых «голубей-биодронов» PJN-1 — это живые птицы с чипированным мозгом
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК
Российскому интернету грозит «помутнение»: до 70 % оптоволоконных магистралей устареют в 2025 году
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things 58 мин.
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее 2 ч.
«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows 2 ч.
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях 4 ч.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 9 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 12 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 13 ч.
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX 13 ч.
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей 15 ч.
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных 16 ч.
В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix 12 мин.
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике 16 мин.
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия 23 мин.
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing 24 мин.
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose 34 мин.
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 2 ч.
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря 2 ч.
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99 2 ч.
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин 3 ч.
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого 3 ч.