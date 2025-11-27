Компания Dell прогнозирует, что продажи персональных компьютеров в будущем году останутся на прежнем уровне, несмотря на потенциал устройств со встроенным искусственным интеллектом. В качестве основной причины, как сообщает The Register, указывается медленный переход пользователей с Windows 10 на Windows 11.

Операционный директор Dell Джеффри Кларк (Jeffrey Clarke) заявил, что темпы внедрения новой операционной системы отстают от показателей прошлого перехода на 10–12 процентных пунктов. По его оценкам, около 500 миллионов ПК по всему миру технически не способны запустить Windows 11. Ещё для 500 миллионов машин такое обновление не является обязательным.

В то же время бизнес Dell демонстрирует рекордные результаты в сегменте корпоративного оборудования. Компания получила заказы на серверы для искусственного интеллекта на сумму $12,3 млрд за квартал, а выручка от продаж серверов и сетевого оборудования достигла $10,1 млрд, увеличившись на 37 % в годовом исчислении.

При этом Dell сталкивается с ростом цен на комплектующие, такие как оперативная память и модули NAND, так как производители памяти переориентируются на выпуск более дорогих продуктов для задач ИИ, сокращая производство стандартных компонентов. В компании пообещали смягчить последствия этого тренда с помощью гибкой ценовой политики и управления цепочками поставок.

Сообщается, что выручка компании в третьем квартале составила $27 млрд (рост на 11 % год к году). На четвёртый квартал прогнозируется $31,5 млрд, а на весь финансовый 2026 год — $111,7 млрд. Значительную роль в этом росте сыграет обновление серверных парков, так как 70 % клиентов Dell до сих пор используют серверы 14-го поколения и старше, в то время как современные системы 17-го поколения заменяют от трёх до семи старых устройств и будут стоить дороже из-за увеличенных объёмов памяти и хранилища.