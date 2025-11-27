Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты

Компания Katalyst Space Technologies объявила о выборе ракеты-носителя Pegasus XL компании Northrop Grumman для запуска своего роботизированного космического аппарата LINK в рамках миссии NASA Swift Rescue, запланированной на июнь 2026 года. Эта миссия направлена на спасение космической гамма-обсерватории «Свифт», которая находится под угрозой выхода из строя из-за быстрого снижения орбиты под воздействием атмосферы планеты.

Выбор крылатой ракеты Pegasus XL обусловлен уникальными возможностями воздушного старта с борта самолета L-1011 Stargazer на высоте примерно 12 км, что позволит достичь необходимого наклонения орбиты в 20,6°, недоступного для наземных пусковых площадок в США. Кроме того, ракета идеально вписывается в сжатые сроки — менее восьми месяцев — и бюджет миссии, подчеркивая её ведущую роль как единственного подходящего решения для оперативного реагирования.

Заявлено, что орбитальный сервисный аппарат Katalyst LINK будет способен поднять Swift на более высокую орбиту и продлить срок её научной эксплуатации, предотвратив неизбежный сход с орбиты. Сейчас эта обсерватория, запущенная на орбиту в 2004 году, снизилась примерно до 400 км. Спутник LINK должен состыковаться с обсерваторией и поднять её своими двигателями на высоту около 600 км.

С 1990 года ракета Pegasus XL успешно выполнила 45 миссий. Последней работой ракеты стал вывод в космос спутника TACRL-2 для Космических сил США в 2021 году. После отмены проекта воздушного старта на самом большом в мире самолёте компании Stratolaunch проект Stargazer остался единственным в мире, способным запустить в космос полезную нагрузку из-под крыла самолёта.