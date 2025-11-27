«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999

Компания LEO Flight представила одноместный «летающий мотоцикл» LEO Solo — компактный аппарат, рассчитанный на полёты без лицензии пилота по правилам FAA Part 103. Устройство размером примерно 2 × 2 метра оснащено 48 электрическими канальными вентиляторами (по 12 на каждой из четырёх сторон), которые создают распределённую тягу.

Приём заказов на устройство открыт с условиями внесения возвращаемого залога в $999. Поставки должны начаться с конца 2025 года. Важной особенностью платформы является то, что она использует прогрессивные твердотельные аккумуляторы, что обещает расширить зону полётов несмотря на компактность летательного аппарата.

Компактность LEO Solo обеспечивается за счёт использования канальных вентиляторов с небольшими пропеллерами. Это ведёт к повышенному расходу запасённого в аккумуляторах электричества и относительного громкому шуму во время работы, зато аппарат сможет поместиться в гараже без каких-либо манипуляций с ним. Заряжаются аккумуляторы от обычной розетки.

Заявленные характеристики «летающего мотоцикла» включают следующие данные: максимальная скорость — 97 км/ч, высота полёта — до 4,57 м, дальность — около 24 км и продолжительность полёта — 10–15 минут. Уровень шума — около 80 дБ. Аппарат LEO Solo позиционируется как доступная «входная модель» в линейке компании: ранее LEO Flight анонсировала более мощный трёхместный LEO Coupe с расчётной скоростью до 400 км/ч.

Компания LEO Flight основана инженером Питом Битаром (Pete Bitar), ранее завившем о себе, как о специалисте в сфере канальных вентиляторов (их ещё называют электрореактивными, хотя реактивных эффектов они не достигают), а также Карлосом Салаффом (Carlos Salaff), одно время работающим над дизайном автомобилей Mazda. Полных данных о «летающем мотоцикле» LEO Solo нет.