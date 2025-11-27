Сегодня 27 ноября 2025
В России начались продажи 12-дюймового планшета Poco Pad M1 с батарей на 12 000 мА·ч и ценой 29 990 рублей

В России стартовали продажи недавно представленного планшета Poco Pad M1. Устройство оснащено 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K и частотой обновления до 120 Гц, а также предлагает ёмкую батарею на 12 000 мА·ч.

Источник изображений: Poco

Разрешение IPS-экрана Poco Pad M1 составляет 2560 × 1600 пикселей. Он обладает пиковой яркостью 600 кд/м² в режиме HDR (типичная — 500 кд/м²). Для дисплея заявлены поддержка Dolby Vision, сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free о снижении излучения синего света и мерцания. Также дисплей оснащён технологией влажного касания — усовершенствованной функцией ёмкостных сенсорных экранов, которая позволяет им правильно распознавать касания даже при наличии воды или влаги на поверхности.

В основе устройства используется процессор Snapdragon 7s Gen 4. Он достигает 1,06 млн баллов в тесте AnTuTu, обеспечивая плавную работу в играх, мультимедиа и требовательных приложениях. На российском рынке Poco Pad M1 доступен в конфигурации с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Устройство поддерживает карты памяти ёмкостью до 2 Тбайт.

Источник изображений: Poco

Планшет оснащён двумя 8-Мп камерами (спереди и сзади), четырьмя динамиками, 3,5-мм аудиовыходом, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и Hi-Res Audio.

В комплект поставки входит зарядка на 33 Вт. Для Poco Pad M1 заявляется поддержка реверсивной проводной зарядки мощностью 27 Вт. По словам компании, ёмкость аккумулятора планшета обеспечивает до 105,36 часа непрерывного воспроизведения музыки и до 83,05 дня работы в режиме ожидания.

Poco Pad M1 собран в цельном металлическом корпусе. Размеры устройства составляют 279,80 × 181,65 × 7,5 мм, вес — 610 граммов. Устройство доступно в сером и синем вариантах исполнения. Рекомендованная стоимость Poco Pad M1 в конфигурации с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти составляет 29 990 рублей. Для планшета также отдельно предлагаются различные аксессуары (клавиатура Poco Pad M1 Keyboard, стилус Poco Smart Pen и чехол Poco Pad M1 Cover).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
poco, планшет, snapdragon 7s gen 4
