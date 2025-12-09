Обзор умных часов Pebble 2 Duo: возвращение легенды

Компания Pebble в 2013 году весьма ярко ворвалась на тогда ещё зарождающийся рынок носимой электроники, выпустив по-своему революционные умные часы, которые резко контрастировали со всем, что предлагали другие. Компания просуществовала всего три года, но успела запомниться. И каково же было моё удивление, когда в начале этого года создатель оригинальных Pebble Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky) объявил о возрождении бренда.

Первыми вышли часы с монохромным дисплеем Core 2 Duo — точнее, так они должны были называться изначально, но в итоге к запуску их переименовали в Pebble 2 Duo. Жаль, отсылка к легендарному процессору почти пропала. Конечно же, я не мог пройти мимо столь интересного устройства, тем более что разработчики пообещали реализовать в новинке дух тех самых оригинальных часов середины прошлого десятилетия.

И по ощущениям, у Мигиковски получилось: Pebble 2 Duo — это буквально самые необычные смарт-часы, которые я когда-либо носил. Они странные, упрямые, местами архаичные — но от этого ещё более притягательные. Начиная с дизайна и заканчивая философией их операционной системы — этот гаджет изо всех сил старается быть не таким, как все, и ему это прекрасно удаётся.

Но прежде чем перейти непосредственно к обзору, слегка окунёмся в прошлое. Впервые мир узнал о Pebble в 2012 году, когда основатель компании Эрик Мигиковски после неудачной попытки привлечь инвесторов запустил краудфандинговую кампанию на Kickstarter для выпуска первых часов. Он хотел собрать всего $100 000, сами же часы можно было получить, вложив $115. В итоге целевую сумму собрали всего за два часа, а уже через шесть дней Pebble стала рекордсменом Kickstarter по объёму собранных средств. К концу кампании Мигиковски собрал $10 266 845, и до сих пор та кампания входит в двадцатку самых успешных на Kickstarter.

Чем же те часы Pebble привлекли столько внимания? Тут сложно выделить что-то одно — скорее это комплекс удачно сложившихся особенностей. Многие отмечали инновационный дизайн часов, а также экран Sharp Memory LCD, который фактически представлял собой электронную бумагу, что давало сразу несколько преимуществ. Во-первых, экран поддерживал режим Always-On, то есть показывал время постоянно, а не только при поднятии запястья. А во-вторых, он обеспечивал отличную читаемость на ярком солнце, чем в то время даже близко не могли похвастаться часы с цветными OLED- и уж тем более ЖК-экранами.

Также многие пользователи и обозреватели отмечали автономность в 4–7 дней, что опять же по тем временам было отличным результатом. Кроме того, многим понравились широкие возможности для кастомизации, с богатым выбором циферблатов, разными сторонними приложениями и играми (например, тетрис) и даже возможностью создавать собственные приложения.

В 2015 году вышли Pebble Time с новым дизайном, цветным дисплеем, более производительным процессором и обновлённой операционной системой с расширенной функциональностью, а также автономностью до 7–10 дней (у версии Time Steel в металлическом корпусе). Это выгодно выделяло Pebble Time на фоне новомодных на то время Apple Watch. Также в 2015 году вышли Pebble Time Round с круглым дисплеем и круглым же корпусом.

В 2016 году были представлены Pebble 2, которые стали последними смарт-часами оригинальной Pebble. Они предлагали обновлённый дизайн и прежний монохромный экран на электронной бумаге, а главным нововведением стал встроенный датчик пульса и расширенные функции для отслеживания физической активности вроде подсчёта шагов и мониторинга сна.

Но любая сказка о стартапе в какой-то момент сталкивается с реальностью. В декабре 2016 года Pebble Technology объявила о своей неплатёжеспособности — несмотря на успешный краудфандинг, у компании накопились большие долги перед производственными партнёрами. Мигиковски, по всей видимости, рассчитывал вывести компанию на биржу, попутно отвергнув предложения Citizen ($740 млн) и Intel (около $100 млн) и сорвав переговоры с Microsoft. В итоге, несмотря на раскрученность бренда, инвесторы в Кремниевой долине не оценили амбиций. Деньги у стартапа кончились, и его тут же прибрала к рукам Fitbit всего за $40 млн, которые пошли на выплаты долгов и взносов части участников сбора на Kickstarter — все запланированные Pebble 2 выпустить не успели.

После перехода под крыло Fitbit официальная поддержка часов Pebble прекратилась в 2018 году — перестали работать онлайн-сервисы вроде прогноза погоды или голосового ввода. Но силами энтузиастов была запущена платформа Rebble, которая восстановила функциональность и продолжала развитие программной платформы.

Казалось бы, на этом в истории бренда была поставлена точка. Но, как выяснилось, это был лишь затянувшийся антракт перед вторым актом — теми самыми Pebble 2 Duo, которые я сейчас ношу на руке. Основанная Мигиковски компания Core Devices анонсировала в марте текущего года выпуск Core 2 Duo и Core Time 2 в духе тех самых Pebble. Название пришлось поменять из-за того, что бренд Pebble перешёл к Fitbit, которой сейчас владеет Google. Но позже Мигиковски удалось договориться с Google и получить права на бренд, так что в итоге первые часы вышли под именем Pebble 2 Duo. Также в начале этого года Google открыла исходный код PebbleOS, что позволило построить реинкарнированные часы на прежней программной платформе.

Pebble 2 Duo Pebble 2 Pebble Экран 1,26 дюйма, Memory LCD, 168 × 144 точек, 176 PPI 1,26 дюйма, Memory LCD, 168 × 144 точек, 176 PPI 1,26 дюйма, Memory LCD, 168 × 144 точек, 176 PPI Процессор Nordic nRF52840, 1 × ARM Cortex-M4F, 64 МГц STMicro STM32F411, 1 × ARM Cortex-M4, 100 МГц STMicro STM32F205RE, 1 × ARM Cortex-M3, 80 МГц Память 256 Кбайт ОЗУ, 1 Мбайт ПЗУ на SoC, объём дискретной ПЗУ не уточняется 128 Кбайт ОЗУ, 8 Мбайт ПЗУ 128 Кбайт ОЗУ, 32 Мбайт ПЗУ Операционная система Pebble OS 4.9 Pebble OS 4 Pebble OS Беспроводная связь Bluetooth 5.0 с режимом Bluetooth LE Версия Bluetooth не уточняется Bluetooth 4.0 Датчики Акселерометр, электронный компас, барометр Акселерометр, электронный компас, пульсометр Акселерометр, электронный компас Батарея 160 мА·ч 160 мА·ч 130 мА·ч Водонепроницаемость IPX8, глубина до 20 метров Давление до 3 атмосфер (глубина до 30 м) Давление до 5 атмосфер (глубина до 50 м) Размеры (Д × Ш × Т) 48 × 32 × 10 мм 48 × 32 × 10 мм 52 × 36 × 11,5 мм Вес 34 г со стандартным ремешком 31,7 г со стандартным ремешком 38 г со стандартным ремешком Цена $149 $129 на момент запуска От $99 на момент запуска

⇡#Дизайн и конструкция

Pebble 2 Duo сохранили философию дизайна, заложенную ещё в первых Pebble. В общем-то это не удивительно, ведь новые часы выполнены в корпусе оригинальных Pebble 2 девятилетней давности. Вряд ли, конечно, здесь применены те самые заготовки из 2016 года, но дизайн точно тот же.

Поэтому Pebble 2 Duo смотрятся несколько архаично. Прямоугольный поликарбонатный корпус с жирными рамками вокруг дисплея, большие ушки под ремешок — всё выглядит намеренно старомодно, но в этом и заключается их шарм. Габариты составляют 48 × 32 × 10 мм — довольно большая длина обусловлена как раз рамкой и ушками. В результате на моей довольно крупной руке часы могут казаться слишком маленькими, но для большинства людей они должны быть в самый раз. Причём часы неплохо смотрятся как на мужской, так и на женской руке.

Тут же отмечу, что часы весьма лёгкие и почти не ощущаются на руке. Сами по себе они весят всего 18 граммов, а с ремешком — 34 грамма. Для сравнения: актуальные Apple Watch Series 11 весят от 29,7 грамма без ремешка в наиболее компактной 42-мм версии.

Большие ушки для ремешка позволили реализовать стандартное крепление с подпружиненными шпильками, так что к часам можно прикрепить буквально любой 22-мм ремешок для часов (независимо от материала и исполнения). Комплектный вариант выполнен из приятной на ощупь мягкой резины того же цвета, что и корпус часов. На руке ремешок ощущается комфортно.

Корпус защищён от воды по стандарту IPX8, а также производитель заявляет, что в часах можно нырять на глубину до 20 метров. Погружением на глубину часы я не испытывал, но брызги от душа или мытья посуды им точно не страшны.

Доступны варианты Pebble 2 Duo чёрного и белого цвета — мне на обзор удалось раздобыть белый вариант, поскольку чёрные слишком быстро раскупили. Если чёрный вариант целиком выполнен в одном цвете, то у белого боковые грани и кнопки на них отличаются светло-серым цветом.

Дисплей по современным меркам здесь совсем крошечный — всего 1,26 дюйма с разрешением 168 × 144 пикселей (плотность — 176 dpi). Как и у прежних Pebble, применена монохромная электронная бумага Memory LCD производства Sharp. Чем ярче освещение вокруг, тем отчётливее видно изображение на экране. Дисплей по умолчанию не отключается, постоянно показывая циферблат, что довольно удобно. Есть и синеватая подсветка, которая работает весьма экономно — по умолчанию она не слишком яркая (уровень яркости можно изменить в настройках) и включается лишь на 3 секунды (тоже настраиваемо), чего достаточно для просмотра времени и даже уведомлений. Есть и функция автоматического включения подсветки при поднятии руки, но работает она не слишком стабильно — нередко нужно потрясти рукой, чтобы часы опомнились. Надеюсь, этот недостаток будет исправлен с будущими обновлениями ПО. Ещё подсветку можно активировать нажатием кнопки «Назад».

Привычного сегодня сенсорного управления здесь нет — вся навигация и взаимодействие с часами осуществляются с помощью кнопок на боковых гранях. Их здесь четыре: на правой грани расположились три кнопки (прокрутка вверх, подтверждение действия и прокрутка вниз), а на левой — кнопка возврата (она же включения). Также к правым кнопкам можно привязать запуск тех или иных действий при коротком или длинном нажатии, например вызов счётчика шагов или списка уведомлений. По словам производителя, кнопки были улучшены и теперь обеспечивают на 30 % больший срок службы. Отмечу, что кнопки довольно тугие, к чему придётся привыкнуть, но зато случайные нажатия практически исключены.

⇡#Интерфейс и функциональность

Pebble 2 Duo работают на операционной системе PebbleOS версии 4.9. Платформа имеет очень простой и понятный интерфейс, но при этом обладает широченными возможностями для кастомизации и поддерживает весь сторонний софт, который был доступен для оригинальных моделей Pebble. Конечно, есть у неё и странные особенности — например, отсутствие поддержки кириллицы «из коробки».

Но сначала о приятных вещах, и лично для меня это открытость платформы. Во-первых, можно выбирать из тысяч циферблатов. Скачать их можно из официального магазина RePebble Store, который доступен через фирменное мобильное приложение. Существуют и сторонние магазины приложений, самым крупным из которых является Rebble, фактически сохранивший и приумноживший весь архив циферблатов оригинальных Pebble. Наконец, если в магазине найти ничего подходящего не выйдет, всегда можно разработать собственный циферблат — благо есть SDK, а открытость платформы позволяет без проблем устанавливать на часы что угодно.

Помимо циферблатов PebbleOS поддерживает установку сторонних приложений. Их можно найти там же, где и циферблаты, либо разработать самому. Сторонние приложения способны наделить часы множеством дополнительных функций или расширить имеющиеся. Есть инструменты для управления камерой смартфона или воспроизведением музыки, различные фитнес-приложения, калькуляторы, карты и инструменты навигации, утилиты для поиска смартфона, новостные и биржевые приложения и множество других. Даже ИИ-помощники есть, которые работают через приложения-компаньоны на смартфоне, равно как и многие другие утилиты.

Конечно же, есть и различные игры вроде тетриса, змейки, шахмат и шашек, арканоидов, костей и прочих. На самом деле, изучая магазин приложений, я был несколько изумлён разнообразием — это отдельная кроличья нора. Я зашёл туда «на пять минут» посмотреть, что предлагает RePebble, но в итоге попробовал множество игр — часы буквально превращаются в крошечную ретро-консоль, от которой сложно оторваться. Из-за непривычного управления боковыми кнопками змейка поначалу показалась на удивление сложной, но от того лишь более увлекательной, равно как и тетрис, да и после нескольких тренировок дело пошло куда лучше. Не то чтобы на крошечном экране играть было удобно, но меня увлекло. Возможно, от ностальгии по детству.

Набор стандартных возможностей довольно прост, но совсем скудным я его не назову. Часы умеют подсчитывать шаги и позволяют просматривать статистику шагов по дням недели. А также с их помощью можно отслеживать тренировки — есть целых три режима: бег, ходьба и в целом тренировка на улице. Конечно, на фоне десятков режимов тренировок у современных часов это выглядит как-то совсем несерьёзно, но, объективно говоря, для многих пользователей этого будет достаточно. Тут же отмечу, что у часов нет пульсометра, то есть за состоянием организма часы следить не умеют, и это следует учитывать.

Ещё Pebble 2 Duo умеют отслеживать продолжительность сна — здесь тоже можно просматривать недельную статистику. Будить пользователя часы тоже умеют — можно задать конкретное время или выбрать умный будильник с диапазоном в полчаса. Вибрация у будильника не слишком сильная, но вполне ощутимая — достаточная, чтобы прочувствовать её во сне.

Есть в Pebble 2 Duo и функция управления аудиоплеером на смартфоне. Можно ставить воспроизведение на паузу и переключать треки, регулировать громкость. Работает функция как со стандартным аудиоплеером, так и со стримингами вроде Spotify.

Наконец, отдельно хочу отметить уведомления, поскольку они меня приятно удивили. Конечно же, картинки из сообщений в мессенджерах, как на Apple Watch и других продвинутых часах, здесь не отображаются. Но зато часы способны выдавать довольно большой объём текста в уведомлениях: в случае с Telegram мне удалось получить чуть больше 200 знаков, а с Gmail — 480 символов с пробелами. То есть большинство сообщений в мессенджерах можно прочитать прямо на часах, да и многие электронные письма тоже.

Что до странностей (к счастью, поправимых), то главной из них для меня стало отсутствие поддержки отображения кириллических символов — вместо них лишь прямоугольники. К отсутствию русского языка интерфейса я был готов, но вот то, что часы не смогут отображать уведомления на русском, — это меня несколько шокировало. Исправить это оказалось очень просто — достаточно скачать на смартфон PBL-файл с GitHub или из другого источника и запустить через фирменное приложение Pebble. Дальше сервисное приложение всё сделает самостоятельно. Причём есть вариант как просто добавить отображение кириллических символов, так и выполнить русификацию интерфейса. Но так как «русификатор» был создан для старых Pebble, здесь он не полноценно меняет интерфейс на русский, а переводит лишь отдельные пункты. Так что оптимально на данный момент лишь добавить к англоязычному интерфейсу поддержку кириллицы для уведомлений.

PebbleOS UI

Заканчивая разговор о программной части, отмечу, что за время тестирования (то есть примерно за две недели), часы получили одно обновление программного обеспечения. Если судить по чейнджлогу, разработчики в целом довольно часто выпускают патчи разного размера, добавляя новые функции и устраняя известные проблемы.

⇡#Батарея и автономность

Pebble не указывает, батарея какой точно ёмкости применяется в Pebble 2 Duo, — по неофициальным данным, это аккумулятор ёмкостью около 160 мА·ч. Зато производитель с гордостью отмечает, что время автономной работы выросло до 30 дней — у Pebble 2 автономность достигала лишь 7 дней. Получается, что новинка более чем в четыре раза превосходит оригинал девятилетней давности, — технологии производства батарей шагнули вперёд, но главное, что электронные компоненты стали куда менее прожорливыми и более эффективными.

В реальных условиях — при постоянном и весьма активном использовании и интенсивном изучении разных функций при тестировании, со множеством уведомлений, — за неделю часы потратили около 50 % заряда, а полной зарядки хватило на 13 дней. Полагаю, что в более щадящем режиме они продержались бы и три недели, но вот в месячную автономность мне поверить сложно — разве что если совсем отключить подсветку и уведомления, используя Pebble 2 Duo лишь в качестве часов.

Самое приятное — ты просто перестаёшь держать в голове, что часы нужно зарядить. Про то, что нужно вытащить зарядный адаптер, я вообще вспомнил, только когда увидел остаток 30 % где-то на второй неделе использования.

Для зарядки используется фирменный адаптер с магнитным креплением и портом USB Type-C для подключения к источнику питания. Конечно же, зарядного устройства в комплекте нет — нет даже кабеля, только адаптер с верёвочкой. На полную зарядку уходит меньше часа.

К возрождению некогда легендарных брендов я обычно отношусь настороженно — высока вероятность под знакомым шильдиком увидеть продукт с совершенно другой философией и качеством. Всё же желающих паразитировать на громком имени предостаточно. Но, к счастью, возвращение Pebble — это совсем другой случай. Здесь с первого взгляда чувствуется, что проект делали не ради заработка или ностальгирующих фанатов — Мигиковски с любовью к своему оригинальному детищу воссоздал его в современных реалиях. Pebble 2 Duo совершенно точно сохранили дух тех самых легендарных смарт-часов, наделавших много шума и собравших вокруг себя преданное сообщество энтузиастов.

Конечно же, новые Pebble — это по-прежнему нишевой продукт, причём сейчас даже ещё более нишевой, чем в середине 2010-х. Но поклонники необычных гаджетов и техноэнтузиасты явно оценят.

Да, с точки зрения функциональности Pebble 2 Duo сильно отстали от современных смарт-часов в своей ценовой категории (напомним, часы стоят $149), не говоря уже о более дорогих и функциональных хронометрах. После ярких OLED-экранов и жестов на сенсоре возвращение к монохрому и четырём кнопкам поначалу кажется шагом назад. Однако через пару дней начинаешь ловить себя на мысли, что это, наоборот, немного освобождает — часы не пытаются заменить всё и сразу. Я считаю, что простота новинки для определённой когорты пользователей окажется плюсом — многим от смарт-часов не нужно большего, лишь бы время показывали да уведомления. Да ещё и заряжать можно раз в две недели, красота!

Я бы смело мог рекомендовать Pebble 2 Duo к покупке, но приобрести их уже невозможно. Всего было выпущено лишь 10 000 часов, которые уже распроданы, а о новых партиях речь пока не идёт — разработчики вовсю готовятся к выходу более продвинутых Pebble Time 2, которые запланированы на начало 2026 года.

Получится ли у Pebble вернуть былую славу? Пока непонятно, но я искренне желаю Мигиковски и команде успехов. Хочется увидеть не только реинкарнацию старых часов, но и по-настоящему новые гаджеты от Pebble!