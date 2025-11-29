Asus предупредила об очередной критической уязвимости в маршрутизаторах с AiCloud

Компания Asus выпустила новую прошивку, закрывающую девять уязвимостей безопасности, включая критическую уязвимость обхода аутентификации в своих маршрутизаторах с поддержкой AiCloud. Последняя представляет собой функцию удалённого доступа на основе облака, встроенную во многие маршрутизаторы Asus, которая превращает их в частные облачные серверы для удалённой потоковой передачи мультимедиа и облачного хранения данных.

Как пояснил тайваньский производитель электроники, уязвимость CVE-2025-59366 «может быть вызвана непреднамеренным побочным эффектом функционала Samba, что потенциально может привести к выполнению определённых функций без надлежащей авторизации». Злоумышленники без прав доступа могут удалённо эксплуатировать брешь, объединяя метод обхода пути и уязвимость внедрения команд ОС в ходе атак, не требующих взаимодействия с пользователем.

«Для защиты ваших устройств Asus настоятельно рекомендует всем пользователям немедленно обновить прошивку своих маршрутизаторов до последней версии. Мы рекомендуем сделать это, как только новая прошивка станет доступной», — говорится в сообщении компании.

Asus не уточнила, какие модели маршрутизаторов затронуты уязвимостью, а лишь упомянула версии прошивок, которые закрывают эту брешь. Компания также предложила меры по её снижению риска для пользователей устаревших моделей маршрутизаторов, которые не будут получать обновления прошивки.

Чтобы заблокировать потенциальные атаки без установки исправлений на маршрутизаторы, пользователям рекомендуется отключить все службы, доступные в настройках «Интернет» устройства, включая удалённый доступ из WAN, переадресацию портов, DDNS, VPN-сервер, DMZ, триггер портов и FTP, а также ограничить удалённый доступ к устройствам с программным обеспечением AiCloud, уязвимым к атакам CVE-2025-59366.

Asus также рекомендовала принять дополнительные меры безопасности для сокращения риска атаки путём установки надёжного пароля доступа к настройкам маршрутизатора и беспроводных сетей.

В апреле Asus исправила ещё одну критическую уязвимость обхода аутентификации (CVE-2025-2492), которая может быть активирована с помощью специально созданного запроса, нацеленного на маршрутизаторы с включённым AiCloud. Наряду с шестью другими уязвимостями безопасности, уязвимость CVE-2025-2492 была использована для взлома тысяч маршрутизаторов Asus WRT в ходе глобальной кампании под названием Operation WrtHug, нацеленной на устаревшие или вышедшие из эксплуатации устройства из Тайваня, а также из стран Юго-Восточной Азии, России, Центральной Европы и США.

Исследователи SecurityScorecard, зафиксировавшие атаки, полагают, что взломанные маршрутизаторы могут использоваться в качестве оперативных ретрансляторов (ORB) в китайских хакерских операциях, в качестве скрытых ретрансляторов для проксирования и сокрытия командно-административной инфраструктуры.