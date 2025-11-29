Сегодня 29 ноября 2025
Первый в мире частный научный спутник ус...
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете

28 ноября 2025 года миссия Transporter-15 компании SpaceX на ракете Falcon 9 привела к выводу на орбиту первого в мире частного научного спутника. Аппарат размерами с микроволновку оснащён передовым ультрафиолетовым спектрометром с высочайшим разрешением. Ультрафиолетовый диапазон едва доступен для наблюдений с Земли и космические УФ-обсерватории — это единственный вариант для высококачественных данных в этой области астрономии.

Источник изображения: Blue Skies Space Society

Источник изображения: Blue Skies Space Society

Спутник разработан лондонской компанией Blue Skies Space Society и представляет собой CubeSat формата 6U массой около 20 кг. Его главный научный инструмент — это ультрафиолетовый спектрометр высокого разрешения MUS (Mauve Ultraviolet Spectrograph), работающий в диапазоне 115–300 нм со спектральным разрешением R ≈ 30 000–60 000. Это самое лучшее на сегодня разрешение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне и в разы выше, чем в среднем для УФ-режима «Хаббла».

Компания Blue Skies Space Society будет продавать данные наблюдений по подписке заинтересованным университетам. В частности, заявлено о контрактах с Бостонским и Колумбийским университетами. Целью наблюдений станут вспышки звёзд в этом диапазоне и влияние этого излучения на атмосферы экзопланет. Подобные вспышки характерны для звёзд, вокруг которых открыто больше всего землеподобных планет. Понимание процессов влияния активности звёзд на атмосферы и сами экзопланеты важно для поиска признаков внеземной жизни.

Наконец, наблюдение транзитов экзопланет в ультрафиолете откроет данные об их атмосферах, а высокое разрешение спектрометра поможет с высокой точностью определить их химический состав.

Источник:

Теги: космический телескоп, ультрафиолет
