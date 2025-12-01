Сегодня 01 декабря 2025
Настольная ностальгия: Sega выпустила аркадные мини-автоматы с Sonic The Hedgehog

Sega of America и компания My Arcade, производитель настольных аркадных автоматов, представили серию миниатюрных ретро-игровых автоматов с Sonic The Hedgehog. В серию вошли два устройства: Sonic the Hedgehog Mighty Player стоимостью $119,99 и более компактный вариант Sonic the Hedgehog Joystick Player стоимостью $59,99.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Модель миниатюрного ретро-игрового автомата Sonic the Hedgehog Mighty Player предлагает встроенные игры Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic Spinball и Sonic 3D Blast. Устройство оснащено 3,5-дюймовым полноцветным дисплеем «с высоким разрешением».

Батарея игрового автомата обеспечивает до 6 часов работы без подзарядки. Производители выделяют в новинке классическую деревянную конструкцию.

Модель Sonic The Hedgehog Joystick Player предлагает встроенные игры Sonic The Hedgehog и Sonic The Hedgehog 2. Она также оснащена полноцветным дисплеем размером 3,5 дюйма. Питание устройство получает от четырёх батареек типа AA (не входят в комплект) или от кабеля USB-C (не входит в комплект).

Оба устройства оснащены тремя клавишами и джойстиком для управления.

Источник:

Теги: sega, игровой автомат, ретро-игры
