Red Magic 11 Pro+ — самый мощный смартфон в мире по данным AnTuTu

В ноябре в продажу поступила первая партия флагманских смартфонов на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500. Лидером в этом рейтинге с большим отрывом стал игровой Red Magic 11 Pro+ с воздушным и жидкостным охлаждением. Семь из десяти мест топа заняли смартфоны на новом чипе Snapdragon. В рейтинге субфлагманов доминируют модели на MediaTek.

Источник изображений: antutu.com

Смартфон Red Magic 11 Pro+ с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в очередной раз подтвердил, что устройства этого бренда способны демонстрировать рекордную производительность. В случае с данной моделью это достигается сочетанием воздушного и жидкостного охлаждения. Результат — 4 105 121 балл. Вторым в рейтинге флагманов оказался Oppo Find X9 Pro Satellite Communication Edition на чипе MediaTek Dimensity 9500 — один из первых смартфонов в Китае с поддержкой eSIM набрал 4 006 704 балла. Третьим стал Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition на том же Dimensity 9500 с результатом 4 004 589 баллов. С четвёртого по восьмое места заняли смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5: iQOO 15 (3 998 037 баллов), Honor Magic 8 Pro (3 976 558), Realme GT8 Pro (3 949 528), Honor Magic 8(3 925 304), OnePlus 15 (3 855 366). Девятым стал Oppo Find X9 на Dimensity 9500 с 3 827 302 баллами, замкнул десятку Redmi K90 Pro Max на Snapdragon 8 Gen 5 с результатом 3 768 077 баллов.

Девять из десяти позиций в рейтинге субфлагманов достались моделям на чипах MediaTek Dimensity серии 8000. Первым стал Oppo Reno15 Pro на MediaTek Dimensity 8450 с результатом 2 133 069 баллов; вторым — Oppo Reno15 на том же процессоре, набравший 2 118 556 баллов; третьим — Realme Neo7 SE с Dimensity 8400-Max и 2 032 756 баллами. Далее идут 4 iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400 Blood Edition, 2 001 912 баллов), Oppo K13 Turbo 5G (Dimensity 8450, 1 953 888), Vivo Y300 GT (Dimensity 8400 Blood Edition, 1 895 610), Redmi Turbo 4 (Dimensity 8400-Ultra, 1 879 074). Единственным представителем лагеря Qualcomm в рейтинге субфлагманов оказался занявший восьмое место Realme GT Neo6 SE на чипе Snapdragon 7+ Gen 3 с результатом 1 606 476 баллов. Девятый — Oppo Reno14 Pro (Dimensity 8450, 1 509 677), десятый — Oppo Reno14 (Dimensity 8350, 1 500 278).

