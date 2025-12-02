Смартфон Realme GT 8 Pro поступил в продажу в России по цене от 100 тыс. рублей

Бренд Realme объявил о начале продаж своего флагманского смартфон GT 8 Pro в России. Аппарат сочетает высокую производительность и передовые возможности фотосъёмки с высокой автономностью и привлекательным дизайном со сменным декором камеры.

Realme GT 8 Proстал первым смартфоном на российском рынке, который оснащён новейшим флагманским микропроцессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Процессор выпускается по передовому техпроцессу 3 нм и дополняется нейронным чипом Hyper Vision+ AI, предназначенным для улучшения и оптимизации изображения и графики.

Чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 имеет на 20 % более высокую производительность и на 35 % более высокую энергоэффективность по сравнению с процессором предыдущего поколения. В это же время чип Hyper Vision+ AI обеспечивает параллельный рендеринг с графическим процессором, что позволяет повысить разрешение изображения в играх до 2K, а частоту обновления экрана — до 144 Гц. Максимальную частоту кадров в играх даже при высоких температурах обеспечивает фирменная технология AI Gaming Super Frame.

Ещё одна особенность Realme GT 8 Pro заключается в наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. Впервые бренд выпускает за пределами Китая смартфон с поддержкой беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт. Для защиты аккумулятора от износа используется специальный чип, который контролирует температуру, фактически устраняя избыточное тепловыделение.

В области фотосъёмки Realme продолжает сотрудничество с японской компанией Ricoh GR. Основная камера нового флагмана построена на базе 1/1,56-дюймового сенсора Sony IMX906 с диафрагмой f/1.8 и двухосевой оптической стабилизацией изображения. Объектив включает семь элементов сверхвысокой прозрачности с антибликовым покрытием, за счёт чего удалось практически полностью избавиться от засветов и бликов на фото.

Реализована поддержка режима Ricoh GR, в котором через фирменный интерфейс воссоздаётся атмосфера компактных камер, включая кнопки, звук затвора и эксклюзивный водяной знак. В дополнение к этому поддерживаются пять классических тонов — от стандартного до высококонтрастного чёрно-белого, созданных совместно с Ricoh.

В дополнение к основному объективу в GT 8 Pro есть 200-мегапиксельный телеобъектив. Речь идёт о 1/1,56-дюймовом сенсоре Samsung ISOCELL HP5 с диафрагмой f/2.6 и поддержкой двухосевой стабилизации. Телеобъектив поддерживает трёхкратный оптический зум, а также 6–12-кратный внутрисенсорный зум без потери качества. Основная камера дополнена сверхширокоугольным модулем на 50 Мп. Поддерживается съёмка видео формата 4K на скорости до 120 кадров в секунду или 8K на скорости до 24 кадров в секунду.

Отметим наличие сменного декора для камеры. Пользователи могут просто открутить стандартную внешнюю панель блока камеры и заменить её на новую. Можно задействовать декор любой формы, цвета и материала. По умолчанию смартфон оснащён круглым декором, но в комплект поставки также включен альтернативный квадратный вариант. Смартфон работает под управлением Android 16 с фирменным интерфейсом Realme UI 7.0.

Вместе со стандартной версией смартфона, на российский рынок выходит Realme GT 8 Pro Dream Edition, который создан совместно с командой Aston Martin Aramco F1 Team. Эта модель буквально пропитана духом гонок и доступна в зелёном цвете с яркими оттенками Lime Essence. Смартфон получил эргономичный дизайн с аэродинамическими линиями на задней панели, а также серебристую эмблему Aston Martin в центре. Аппарат поставляется в лимитированном подарочном боксе.

Уже сейчас обе версии Realme GT 8 Pro доступны для покупки в российских магазинах. Приобрести Realme GT 8 Pro с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ можно за 99 999 рублей, а версия с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ обойдётся в 109 999 рублей. Желающие стать владельцем Realme GT 8 Pro Dream Edition с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ могут сделать это за 119 999 рублей. Позднее в этом месяце в продажу также поступят новые смарт-часы Realme Watch 5.