Sony представила A7 V — свою первую полнокадровую камеру с 33-мегапиксельным частично-стековым сенсором и функциями от более дорогих моделей Alpha. Новинка стоимостью $2900 — одна из самых универсальных полнокадровых камер Sony, предназначенная для фотографов, которые не готовы тратить $7000 на A1 II. Камера получила частично-стековый сенсор, как у Nikon Z6 III, благодаря чему электронный затвор новинки обеспечивает абсолютно бесшумную съёмку со скоростью 30 кадров/с.

По словам специалистов, особенность частично-стекового сенсора в том, что лишь некоторые области светочувствительной матрицы сделаны многослойными — это обеспечивает впечатляющий прирост скорости без значительного увеличения стоимости по сравнению с полнослойными сенсорами. Sony утверждает, что ей удалось избавиться от основного недостатка частично-стекового сенсора — ограниченного динамического диапазона, доведя его до 16 ступеней.

Для обработки изображений A7 V использует новый процессор Bionz XR2 с выделенным ИИ-чипом для следящей автофокусировки и обнаружения объекта (как в A7R V), новый наклонный экран (также впервые представленный в A7R V), улучшенную пятиосевую стабилизацию изображения (до 7,5 ступеней), предварительную съёмку до одной секунды при серийной съёмке и кнопку ускорения, которая позволяет снимать быстрее «на лету» (заимствованную у A9 III).

A7 V позиционируется как гибридная камера, одинаково хорошо подходящая для фото- и видеосъёмки. Новинка записывает видео в формате 7K с передискретизацией и позволяет снимать полнокадровое видео 4K 60p. Электронный OLED-видоискатель A7 V с разрешением 3,68 млн точек и скоростью 120 кадров/с поддерживает переключение между режимами Live View и ЖК-дисплеем при помощи взгляда.

Камера оборудована двумя слотами для карт памяти SD/CFexpress Type A, двумя портами USB Type-C Gen 3.2, полноразмерным разъёмом HDMI, входом для внешнего микрофона и 3,5-миллиметровым выходом для наушников. Возможно беспроводное подключение по Wi-Fi.

Sony заметно увеличила энергоэффективность и автономность новой камеры — она использует тот же аккумулятор NP-FZ100, но позволяет сделать 630 снимков с электронным видоискателем или 750 снимков с ЖК-дисплеем, что на 110 и 170 кадров больше, чем у предыдущего поколения. Вес камеры с аккумулятором и картой памяти составляет 658 г.

Камера поступит в продажу в конце декабря по цене $2899, а комплект с новым объективом 28–70 мм f/3.5–5.6 OSS II появится в магазинах в феврале.