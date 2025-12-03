Представлена раскладушка Nubia Flip3 с 4-дюймовым внешним экраном и чипом Dimensity 7400X

В Японии состоялась официальная презентация складного смартфона Nubia Flip3, продажи которого стартуют в середине января. Розничная стоимость новинки и некоторые технические характеристики остались нераскрытыми.

Разработчики оснастили смартфон 6,9-дюймовым основным дисплеем с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В дополнение к этому есть 4-дюймовый внешний AMOLED-дисплей. Основная камера объединяет 50-мегапиксельный сенсор с широкоугольным модулем на 12 Мп. Имеется отдельная фронтальная камера, основой которой стал 32-мегапиксельный сенсор.

Аппаратной основой Nubia Flip3 стал восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 7400X в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт. Источником питания служит аккумуляторная батарея на 4610 мА·ч. Корпус смартфона защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP54. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую поверхность корпуса. В конструкции нашлось место модулю Bluetooth 6.0 и NFC-чипу.

Смартфон весит 187 г, а в раскрытом состоянии его толщина всего 7,5 мм. Новинка работает под управлением Android 15 и будет доступна в чёрном и белом цветовых вариантах исполнения корпуса. Вероятно, больше деталей о Nubia Flip3 станет известно ближе к началу продаж.