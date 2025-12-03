Сегодня 03 декабря 2025
Gigabyte выпустила игровой монитор MO27U2 с графеновым охлаждением и защитой от выгорания

Gigabyte сообщила о выходе в продажу игрового монитора MO27U2 — это 27-дюймовая модель с матрицей QD-OLED, разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Монитор отличают передовые технические характеристики и комплект вспомогательных решений.

Источник изображения: gigabyte.com

Источник изображения: gigabyte.com

Игровой монитор Gigabyte MO27U2 поддерживает технологию Nvidia G-Sync и обещает расширенные возможности интеграции с видеокартами серии GeForce RTX 50, поддерживающими технологию масштабирования DLSS4. При плотности 166 пикселей на дюйм он предлагает высокую детализацию изображения, высокое качество цветопередачи подтверждают показатель ΔE ⩽ 2, охват 99 % цветового пространства DCI-P3 и сертификат Pantone Validated. Время отклика GtG составляет 0,03 мс.

В наличии комплект вспомогательных технологий, которые повышают комфорт игрового процесса. Tactical Switch 2.0 позволяет быстро переключаться между соотношениями сторон 4:3 и 5:4; Ultra Clear уменьшает размытие изображения в динамичных сценах, автоматически добавляя единичные чёрные кадры; Black Equalizer 2.0 локально осветляет тёмные участки кадра; VRR Anti-Flicker снижает мерцание экрана при переменной частоте кадров.

Gigabyte MO27U2 может также похвастаться графеновой термоплёнкой и четырёхнаправленной системой воздушного потока — это помогает обеспечить стабильную работу монитора даже при длительном использовании. Основанная на алгоритмах искусственного интеллекта технология Gigabyte OLED Care предотвращает выгорание пикселей. Монитор Gigabyte MO27U2, отмечает производитель, подходит для игр класса AAA, стриминга, работы и творческих задач.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: gigabyte, монитор, qd-oled
Soft
Hard
