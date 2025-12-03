В образцах с астероида Бенну нашли «космическую жвачку» — и рекордное количество звёздной пыли

Образцы астероида Бенну, доставленные на Землю зондом NASA OSIRIS-REx в сентябре 2023 года, оказались настоящим научным сокровищем. В них учёные обнаружили ключевые сахара, необходимые для возникновения жизни, загадочное полимерное вещество, прозванное «космической жвачкой», и рекордное количество древней звёздной пыли, сохранившейся с момента формирования Солнечной системы.

Результаты исследований, опубликованные в журналах Nature Geoscience и Nature Astronomy, существенно приблизили учёных к пониманию того, как химическая основа для зарождения жизни могла появиться и распространиться в космосе.

Особняком стоит открытие рибозы — сахара, образующего каркас молекулы РНК, — и глюкозы, основного источника энергии для большинства земных организмов. Причём глюкоза впервые была обнаружена во внеземном материале. Отметим, что ранее в образцах Бенну уже нашли все пять азотистых оснований и фосфаты. Таким образом, астероид оказался буквально напичкан полным набором «ингредиентов» для синтеза РНК, если таковой вдруг мог запуститься.

Кстати, отсутствие в образцах дезоксирибозы (сахара ДНК) только укрепило гипотезу «мира РНК». Согласно этой гипотезе, первые формы жизни на Земле могли использовать только РНК — как для хранения генетической информации, так и для катализа реакций.

Ещё одной сенсацией стало обнаружение мягкого в прошлом, а ныне затвердевшего полимерного материала, богатого азотом и кислородом, за которым сразу закрепилось шуточное название «космическая жвачка». Учёные предполагают, что он образовался миллиарды лет назад в солёной воде того небесного тела, от которого потом откололся Бенну, ещё до того, как там возникла полноценная водная среда. Обнаруженный полимер может стать одним из самых ранних химических «мостов» — от простой химии к зарождающейся органике.

Наконец, в образцах нашли в шесть раз больше вещества, образованного до формирования Солнца — «первозданной» пыли от взрывов сверхновых, существовавших до рождения Солнечной системы. Никогда ранее в метеоритах не находили такого обилия звёздной пыли. Тем самым, это и другие открытия позволяют заглянуть в химический «детский сад» нашей планетной системы и понять, как из космической пыли и простых молекул могла родиться жизнь.