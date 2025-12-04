Сегодня 04 декабря 2025
У умной туалетной камеры Kohler Dekoda со сквозным шифрованием не оказалось сквозного шифрования

Ранее стало известно об умной камере Dekoda от компании Kohler — устройство крепится к унитазу, делает снимки его содержимого и даёт владельцу советы по оздоровлению пищеварения. Производитель заверял, что камеры Dekoda «видят» лишь содержимое унитаза, и все данные защищаются «сквозным шифрованием», но теперь выяснилось, что сквозное шифрование на устройстве и связанном с ним сервисе не предусмотрено.

Источник изображения: kohlerhealth.com

Источник изображения: kohlerhealth.com

Kohler использует термин «сквозное шифрование» неправомерно, обратил внимание эксперт в области кибербезопасности Саймон Фондри-Тейтлер (Simon Fondrie-Teitler). Изучая политику конфиденциальности компании, он установил, что производитель имеет в виду шифрование, которое защищает данные при их передаче через интернет — речь идёт о TLS-шифровании, которое используется для подключения к сайтам по протоколу HTTPS.

Учитывая, что современные пользователи всё больше озадачиваются вопросами конфиденциальности, важно употреблять правильные термины. Термин «сквозное шифрование» может применяться к службам мгновенных сообщений Apple iMessage, Signal и WhatsApp — но к TLS-шифрованию он неприменим, и пользователи ошибутся, если увидят его и решат, что Kohler не видит изображений с камеры.

Производитель спорить с такой постановкой вопроса не стал, и его представитель уточнил, что данные пользователей «зашифрованы в состоянии покоя, когда они хранятся на телефоне пользователя, на камере унитаза и в наших системах. <..> В процессе передачи данные тоже проходят сквозное шифрование, когда перемещаются между устройствами пользователя и нашими системами, где они расшифровываются и обрабатываются для предоставления наших услуг».

Учитывая, что у Kohler есть доступ к пользовательским данным на своих серверах, компания имеет возможность использовать изображения из унитазов клиентов для обучения искусственного интеллекта. Это в компании тоже отрицать не стали, но сообщили, что «алгоритмы [Kohler] обучаются только на деперсонифицированных данных». Камера Dekoda стоит $559, и работает она только с обязательной подпиской по цене от $6,99.

Источник:

kohler, камера, сквозное шифрование
