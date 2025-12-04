iPhone 17 Pro получил неполноценный «Ночной режим» — и никто не знает, почему

Владельцы флагманских iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max имеют меньше возможностей для фотосъёмки в условиях слабой освещённости по сравнению с пользователями более старых моделей смартфонов Apple. Речь идёт об отсутствии поддержки функции «Ночной режим», которая присутствует в старых флагманах Apple и позволяет добавить портретным снимкам при плохом освещении глубины резкости, что делает их более художественными и качественными.

На веб-сайте Apple обнаружилась справочная страница, на которой указан список моделей iPhone, совместимых с разными версиями функции «Ночной режим». Хотя этот режим остаётся доступным при стандартном режиме фотосъёмки, для селфи-снимков и для съёмки видео в режиме Time-lapse на iPhone 17 Pro, в портретном режиме такая возможность отсутствует. При этом в старых флагманах данная опция есть, она доступна в моделях разных лет, начиная от iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, заканчивая iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Любопытно, что на платформе Reddit сообщения об отсутствии поддержки функции «Ночной режим» при съёмке в портретном режиме на iPhone 17 Pro появлялись ещё в прошлом месяце. На сайте Apple не указано, по какой причине данная опция отсутствует в новых флагманах и будет ли она добавлена в будущем. Официальные представители компании пока никак не комментируют данный вопрос.